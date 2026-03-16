ペローネが移籍市場を沸かせている：ナポリとインテルがコモの主力選手に注目。コンテ監督が推し進め、アルゼンチン人選手のマラドーナ移籍が現実味を帯びてきた

セリエAの強豪クラブが獲得に動いているが、最終決定権はコモにある。同クラブには経済的な問題はなく、むしろ初の欧州カップ戦出場に向けて準備を進めている。ただし、それがチャンピオンズリーグになるかヨーロッパリーグになるかはまだ定かではない。 マンチェスター・シティからの1年間のレンタルを経て、今夏、コモは2003年生まれのこの選手の完全移籍権を獲得した。ただし、将来の売却益の30％はシティに帰属することになっている。湖畔のクラブのプロジェクトはまだ始まったばかりであり、これほど重要な選手を放出するとは考えにくい。したがって、クラブが彼を売却する意向があるかどうか、その金額はいくらになるか、そしてどのようなオファーが来るのかを見極める必要がある。

2029年まで契約を結んでいる23歳の彼は、キャリア最高のシーズンを送っている。すでに31試合に出場し、2ゴール、4アシストを記録。ファブレガスが構築し、アルゼンチン人監督自身がそのリズムで動かしている戦術の中心として、常に安定したプレーを見せている。この相性は、移籍市場が崩そうとするだろう。