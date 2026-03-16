イタリアサッカー界のエリートの一角に名を連ね、チャンピオンズリーグ出場権を争っているコモで、マッシモ・ペローネというスターが輝きを放っている。このチームの司令塔であり、リズムメーカーである彼は、ファブレガス監督率いるチームのもはや隠すことのできない秘密であり、他のトップクラブもその存在に気づき始めている。 元マンチェスター・シティのこの選手をめぐっては、夏に本格的な争奪戦が繰り広げられるだろう。とりわけインテルとナポリという2つのビッグクラブが、かねてより注目し高く評価してきたこの選手への獲得に本腰を入れるからだ。しかし、欧州大会出場がほぼ確実となったコモは、強固な守りを固めるだろう。
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ペローネが移籍市場を沸かせている：ナポリとインテルがコモの主力選手に注目。コンテ監督が推し進め、アルゼンチン人選手のマラドーナ移籍が現実味を帯びてきた
インテルとナポリの構想
ペローネの状況を伝えたのは、YouTubeで活動するジャーナリストのマッテオ・モレット氏だ。同氏は、イタリア国内でこのMF獲得に最も本腰を入れている2つのクラブとして、ナポリとインテルを挙げた。インテルはこのアルゼンチン人選手を非常に高く評価しており、その好意を明らかにしているが、まだ彼の代理人と直接接触はしていない。 しかし、より積極的にアプローチしているのはナポリであり、同クラブにとってペローネ獲得は現実的な選択肢となっている。 アズーリ（ナポリ）は以前から彼を注目しており、獲得候補の一人と見なしている。要するに、これはコンテ監督の明確な要望であり、同監督は最近、残留の意思を表明している。とはいえ、シーズン終了後にはクラブとの話し合いが必要となるだろう。元ベレス・スパータのこの選手は、スタニスラフ・ロボトカが来夏ナポリを去る場合に備えての候補だが、スロバキア人選手が残留した場合でも獲得される可能性がある。
コモがペルローネを留めようと試みる
セリエAの強豪クラブが獲得に動いているが、最終決定権はコモにある。同クラブには経済的な問題はなく、むしろ初の欧州カップ戦出場に向けて準備を進めている。ただし、それがチャンピオンズリーグになるかヨーロッパリーグになるかはまだ定かではない。 マンチェスター・シティからの1年間のレンタルを経て、今夏、コモは2003年生まれのこの選手の完全移籍権を獲得した。ただし、将来の売却益の30％はシティに帰属することになっている。湖畔のクラブのプロジェクトはまだ始まったばかりであり、これほど重要な選手を放出するとは考えにくい。したがって、クラブが彼を売却する意向があるかどうか、その金額はいくらになるか、そしてどのようなオファーが来るのかを見極める必要がある。
2029年まで契約を結んでいる23歳の彼は、キャリア最高のシーズンを送っている。すでに31試合に出場し、2ゴール、4アシストを記録。ファブレガスが構築し、アルゼンチン人監督自身がそのリズムで動かしている戦術の中心として、常に安定したプレーを見せている。この相性は、移籍市場が崩そうとするだろう。