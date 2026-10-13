いまミランには、ルベン・アモリムのチーム運営を助け、できれば移籍市場でも動ける幹部が必要だ。そう考えるのは、著名なジャーナリストのカルロ・ペレガッティだ。長年メディアセットの顔として活躍し、現在は数多くの番組に出演する同氏は、きょうもラジオ・スポルティーヴァで、現在フリーの身でミランにふさわしい幹部として、はっきりと名前を挙げた。それは、元インテルのピエロ・アウジリオだ。
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翻訳者：
ペレガッティが改めて主張「ミランには現場を知る人材が必要だ。アウジリオはインテルを去って1時間後に迎えるべきだった」
ピッチ上の男たち
ルベン・アモリムのプロジェクトは成長を続けているが、良い時期と悪い時期を繰り返している。ペレガッティによれば、その理由は監督のそばで支え、イタリアサッカーを熟知する幹部がいないことにある。「ミランにはアモリムを支える、現場を知る人材が必要だ」
アウジリオが適任
そして、ペレガッティが適任と考えるのは、数日前から名前を挙げ、今日も改めて推したピエロ・アウジリオだ。すでにインテルのスポーツディレクターを退任したアウジリオは、29年間の在籍中にクラブが収めた数々の成功に貢献した。
「過去の経緯にこだわるのはやめよう。私なら、インテルを去った1時間後にピエロ・アウジリオを迎えていた！ 彼はイタリアサッカーを熟知し、権威があり、スター選手とも話ができる」
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