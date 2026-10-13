そして、ペレガッティが適任と考えるのは、数日前から名前を挙げ、今日も改めて推したピエロ・アウジリオだ。すでにインテルのスポーツディレクターを退任したアウジリオは、29年間の在籍中にクラブが収めた数々の成功に貢献した。

「過去の経緯にこだわるのはやめよう。私なら、インテルを去った1時間後にピエロ・アウジリオを迎えていた！ 彼はイタリアサッカーを熟知し、権威があり、スター選手とも話ができる」