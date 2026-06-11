ペレとマラドーナの遺産を今に伝える…アステカ・スタジアムはワールドカップの偉大さを象徴する場所

1958年のワールドカップ開催を熱望したメキシコだったが、最終的にはスウェーデンに開催国を譲った。

1960年、メキシコサッカー連盟会長に就任したギジェルモ・カニージョは歴史的なスタジアム建設を表明した。 「我々は、世界がこれまでに見た中で最高のスタジアムを必要としていた。ブラジルは1950年の大会のためにマラカナンスタジアムを建設した。それは巨大で、驚くほど魅力的だった。我々は、それよりもさらに優れたスタジアムを建設したかったのだ。」

総工費は9,500万ペソ。この巨費を投じて伝説的なスタジアムを建設する設計・施工権をめぐり、競争は激化した。結果として、ベテラン建築家ペドロ・ラミレス・バスケスが契約を勝ち取った。

設計条件は、クオイワカン地区に位置し10万人を収容できること、スタンドが熱狂的な雰囲気を醸し出すこと、世界屈指の美しさを持つことなどだった。 メキシコの芸術家フリーダ・カーロ——彼女は幼少期からサッカーに親しんでいた。

彼は同僚の建築家ラファエル・ミハレス・アルケリカをチームに迎え、二人でヨーロッパの代表的なスタジアムを視察した。ウェンブリー、サン・シーロ、カンプ・ノウ、サンティアゴ・ベルナベウを巡り、その特徴を研究した。

1961年に着工予定だったが、巨大な岩が障害となり、1年間かけて爆破処理を行った。その結果、工事は1962年に本格的に始まった。

カニーディョはメキシコ開催を強く働きかけ、オーストラリア、コロンビア、日本、ペルーが立候補を撤回した。

1964年、東京のFIFA総会でアルゼンチンを退け、メキシコは1970年大会の開催国に決定。欧州・南米以外での開催は初めてだった。