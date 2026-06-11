ペレとマラドーナの遺産を今に伝える…アステカ・スタジアムはワールドカップの偉大さを象徴する場所

本日木曜夕方、メキシコシティのアステカ・スタジアムで2026年ワールドカップ開幕戦が行われ、メキシコ対南アフリカ戦にサッカーファンの注目が集まる。
アメリカ、カナダ、メキシコで開催される今大会の開幕戦で、このスタジアムの歴史が再び脚光を浴びる。
アステカ・スタジアムは、過去2度の開幕戦と2度の決勝（1970年・1986年）を開催したことで知られ、ワールドカップの歴史に確固たる足跡を残している。 さらに多くの試合が開催されたことでも知られ、サッカーの聖地としての価値は計り知れない。
本日木曜夕方、メキシコシティのアステカ・スタジアムで2026年ワールドカップ開幕戦が行われ、メキシコ対南アフリカ戦にサッカーファンの注目が集まる。
アメリカ、カナダ、メキシコで開催される今大会の開幕戦で、このスタジアムの歴史が再び脚光を浴びる。
アステカ・スタジアムは、過去2度の開幕戦と2度の決勝（1970年・1986年）を開催したことで知られ、ワールドカップの歴史に確固たる足跡を残している。 さらに多くの試合が開催されたことでも知られ、サッカーの聖地としての価値は計り知れない。
1958年のワールドカップ開催を熱望したメキシコだったが、最終的にはスウェーデンに開催国を譲った。
1960年、メキシコサッカー連盟会長に就任したギジェルモ・カニージョは歴史的なスタジアム建設を表明した。 「我々は、世界がこれまでに見た中で最高のスタジアムを必要としていた。ブラジルは1950年の大会のためにマラカナンスタジアムを建設した。それは巨大で、驚くほど魅力的だった。我々は、それよりもさらに優れたスタジアムを建設したかったのだ。」
総工費は9,500万ペソ。この巨費を投じて伝説的なスタジアムを建設する設計・施工権をめぐり、競争は激化した。結果として、ベテラン建築家ペドロ・ラミレス・バスケスが契約を勝ち取った。
設計条件は、クオイワカン地区に位置し10万人を収容できること、スタンドが熱狂的な雰囲気を醸し出すこと、世界屈指の美しさを持つことなどだった。 メキシコの芸術家フリーダ・カーロ——彼女は幼少期からサッカーに親しんでいた。
彼は同僚の建築家ラファエル・ミハレス・アルケリカをチームに迎え、二人でヨーロッパの代表的なスタジアムを視察した。ウェンブリー、サン・シーロ、カンプ・ノウ、サンティアゴ・ベルナベウを巡り、その特徴を研究した。
1961年に着工予定だったが、巨大な岩が障害となり、1年間かけて爆破処理を行った。その結果、工事は1962年に本格的に始まった。
カニーディョはメキシコ開催を強く働きかけ、オーストラリア、コロンビア、日本、ペルーが立候補を撤回した。
1964年、東京のFIFA総会でアルゼンチンを退け、メキシコは1970年大会の開催国に決定。欧州・南米以外での開催は初めてだった。
アステカ・スタジアムでは、歴史に名を残す大会が開催され、以下のような瞬間が生まれた。 準決勝でイタリアが西ドイツを4-3で破った「世紀の試合」、ガジーニョが全試合で得点を挙げた史上初の選手となったこと、カルロス・アルベルトが大会史上最も美しいゴールの一つを決めたことなどが記憶されている。
また、ブラジルは優勝し、ペレは3度目のタイトルを獲得した。
伝説のカルロス・アルベルトは「決勝の雰囲気は信じられないほど熱く、メキシコ全体がブラジルになったようだった」と語った。
決勝後、カネドは監督を退任したが、多くの人は彼が目標を達成したと確信した。メキシコはサッカー史上で最も素晴らしい大会を主催したのだった。
1986年、メキシコは史上初めて2度目のワールドカップ開催国となり、世界を驚かせた。
歴史が示すように、ディエゴ・マラドーナはイングランドとの準々決勝で輝き、ベルギーとの準決勝でも2得点を挙げた。
決勝ではマラドーナのアシストからホルヘ・ブルチャガが決め、これも大会史に残る瞬間となった。
「サッカーの芸術の書」とペレが称えたように、メキシコシティのこのスタジアムほど、歴史的な瞬間とサッカー史の重要ページにふさわしい舞台はない。
1993年、アステカ・スタジアムで行われた人気ボクサー、フリオ・セサール・チャベス対グレッグ・ホーガンの試合には13万2000人が観戦した。 有料試合としては史上最多となる13万2000人が観戦し、1941年のトニー・ザール対ビリー・ブリューワー戦（無料・13万5000人）に次ぐ観客動員数となった。
1983年にはジョルジーニョ、ドンガ、ビビート率いるU-21ブラジル代表がアルゼンチンを破り、11万人が決勝を観戦した。
アステカ・スタジアムは、FIFA主催4大会（ワールドカップ、U-20、U-17、コンフェデレーションズカップ）を開催した世界唯一のスタジアムだ。
1971年には女子ワールドカップの前身大会でデンマークが優勝し、スージー・オーグステセンとエリザベッタ・ヴィグノットという伝説の得点王が参加した。
スタジアム内には「世紀の試合」と「世紀のゴール」を称える2枚のブロンズプレートが掲げられている。
さらに、ワールドカップ観客動員トップ10のうち6試合が開催された。