ZUMA Press Wire
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ペリコの力だ！ 夢だったスペイン代表招集を待ち続けたロベルト、イングランドへのリベンジへ準備完了
ロベルト・フェルナンデス、スペイン代表初招集を喜ぶ
エスパニョールのFWロベルト・フェルナンデスが、ラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルで、スペインA代表選手として初めて報道陣の取材に応じた。24歳のストライカーは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督から今後のUEFAネーションズリーグに向けたスペイン代表メンバーに初招集された。
ポルトガルのブラガで苦しい時期を過ごした後、エスパニョールでキャリアを立て直したフェルナンデスは、代表入りは夢がかなった瞬間だと語った。
また、公式のメンバー発表動画を家族と一緒に見ていて、最後に自身の名前が出るまで見続けていたことも明かした。
- ZUMA Press Wire
FWがデ・ラ・フエンテからの助言とチームの温かさを明かす
フェルナンデスは報道陣に対し、代表キャンプ合流後にデ・ラ・フエンテと交わした最初の会話について詳しく明かした。指揮官はこのFWに対し、招集につながった好調を維持しつつ、新たな代表のチームメートから学ぶよう伝えた。
フェルナンデスはチームの歓迎ムードを称賛し、トレーニングではマルク・ククレジャの激しさとペドリの高い技術を強調した。
「彼は基本的に、自分らしくいればいいと言ってくれた」とフェルナンデスは語った。「今季の序盤から自分がやってきたことを、そのまま続けるようにと。楽しみながら学べ、とも言われた。このグループは素晴らしい」
FW、エスパニョールの好転を称賛 イングランドでの雪辱を誓う
フェルナンデスは、レンタル移籍後、最終的に完全移籍に至るまで、自身の能力を全面的に信頼してくれたエスパニョールに深い感謝を示した。また、イングランドとの対戦は苦いU-21での敗戦を思い出させるものであり、個人的な雪辱の機会になると述べた。
このFWは、ラ・リーガで定期的にプレーすることが、ここ数シーズンで戦術面の成熟を加速させたと強調した。
「ブラガで苦しい時期を過ごしていた自分に、必要な自信をすべて与えてくれたエスパニョールのようなクラブを代表できるのは名誉なことだ」とフェルナンデスは付け加えた。「目標は代表チームに来ることだった」
- AFP
世界王者がウェンブリーでのネーションズリーグ初戦に向けて準備する
スペインは9月26日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランドと対戦し、公式戦に戻る準備を進めている。続いてデ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、9月29日にセビージャでクロアチアを迎え撃ち、10月2日にはオビエドでチェコ共和国と対戦する。
フェルナンデスはA代表デビューに向けて準備を整えており、スペインのUEFAネーションズリーグ・ファイナル4進出争いに貢献する構えだ。
世界王者は、新たなキャンペーンのスタートをアウェーでの力強いパフォーマンスで飾ることを目指している。
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