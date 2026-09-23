エスパニョールのFWロベルト・フェルナンデスが、ラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルで、スペインA代表選手として初めて報道陣の取材に応じた。24歳のストライカーは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督から今後のUEFAネーションズリーグに向けたスペイン代表メンバーに初招集された。

ポルトガルのブラガで苦しい時期を過ごした後、エスパニョールでキャリアを立て直したフェルナンデスは、代表入りは夢がかなった瞬間だと語った。

また、公式のメンバー発表動画を家族と一緒に見ていて、最後に自身の名前が出るまで見続けていたことも明かした。



