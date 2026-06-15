ポロはクラブに全盛期を捧げるため、新たな長期契約に合意した。契約期間は公表されていないが、BBCによると2031年までとなる見込みだ。

ポロは以前の契約で残り2年を残していたが、その活躍が評価され、クラブは迅速に新契約を結んだ。

2023年1月にスポルティングCPから期限付き移籍で加入し、その夏に4000万ポンドで完全移籍。以降、スタメンの定位置を確保し、通算152試合に出場している。 昨季は降格危機に直面したが、ポロは全47試合に出場し、チーム最多の出場数を記録した。







