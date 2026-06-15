Getty Images Sport
翻訳者：
ペドロ・ポロがトッテナムと新契約を締結し、マンチェスター・シティやレアル・マドリードへの移籍の可能性は消えた。
トッテナム、ポロを獲得
ポロはクラブに全盛期を捧げるため、新たな長期契約に合意した。契約期間は公表されていないが、BBCによると2031年までとなる見込みだ。
ポロは以前の契約で残り2年を残していたが、その活躍が評価され、クラブは迅速に新契約を結んだ。
2023年1月にスポルティングCPから期限付き移籍で加入し、その夏に4000万ポンドで完全移籍。以降、スタメンの定位置を確保し、通算152試合に出場している。 昨季は降格危機に直面したが、ポロは全47試合に出場し、チーム最多の出場数を記録した。
- Getty
デ・ゼルビ監督がエースSBを称賛
ロベルト・デ・ゼルビ監督は、ポロが自身の戦術に与えた影響を繰り返し語っている。トッテナムの指揮官は、このディフェンダーのプロフェッショナルな姿勢と、プレミアリーグで最も頼りになる選手に成長した姿を即座に称賛した。
「ペドロは守備でも攻撃でも常に影響を与える重要な選手だ」とデ・ゼルビ監督はクラブ公式ウェブサイトで語った。「技術だけでなく、彼のメンタリティも素晴らしい。 彼は毎日練習し、学び、成長しようとする。その姿勢が最高レベルに到達するための資質だ。彼はサッカーを賢く理解し、チームにエネルギーと強さをもたらす。この新契約はクラブ全員にとって朗報だ。我々はペドロを信頼しており、今後も彼と共に働き、さらに大きな成果をサポートできることを楽しみにしている。」
エンディング・シティとマドリードの獲得希望を断念させる
この契約延長は、獲得に興味があったマンチェスター・シティとレアル・マドリードにとって大きな打撃だ。トッテナムは来季もチームで最も安定した選手を残し、移籍オファーを検討する必要がなくなった。再建を目指すチームにとって、彼の残留は大きな後押しとなる。
- Getty Images Sport
上層部からの評価
この契約は、クラブと代表で不可欠な存在となったポロの世界的な評価の高まりを反映している。トッテナムのスポーツディレクター、ヨハン・ランゲは「スペイン代表としてワールドカップに出場する彼は世界最高水準の証だ。だからこそ我々は彼の将来を確保したかった」と語った。
「ペドロの将来を確保することは、今夏の我々にとって重要な優先事項でした。過去3年半で彼は飛躍的に成長し、世界最高レベルのサイドバックになりました。スペイン代表としてワールドカップに出場することがその証拠です」とランゲは語った。 「彼の性格、仕事への姿勢、高い質は、最高レベルで戦うチームにとって不可欠だ。クラブと共に歩み続けることを選んでくれたことをとても嬉しく思う」