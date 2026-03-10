ペドロ・ポッロ、トッテナムのイゴール・トゥドール監督へのタッチライン上での怒鳴り声疑惑について沈黙を破る

テュドール監督は、チャンピオンズリーグが依然として名誉ある「追加の舞台」である一方、クラブの主要目標がプレミアリーグ残留であることは疑いようがないと公に認めた。同監督は欧州の舞台を、新たなアイデアを試す「自由な実験の場」と位置付け、今季チームを悩ませてきた悪しき習慣を断ち切る機会と見なしている。「こうした試合こそが、我々を正しい方向へ転換させる助けになると確信している」とテュドールは述べた。

「チャンピオンズリーグが追加要素であるのは当然だが、次ラウンド進出を望まないわけではない。もちろん非常に重要だ。成長のためには重要な機会となり得る」 この種の試合では全く異なるメンタリティが発揮できる。おそらくこれが我々の抱える問題点を浮き彫りにする助けとなるだろう。こうした試合が正しい方向への転換を促すと信じているが、常に我々自身に焦点を当て、チームとして成長し、物事をより良く行うこと——それが肝心なのだ」