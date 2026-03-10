Getty Images
ペドロ・ポッロ、トッテナムのイゴール・トゥドール監督へのタッチライン上での怒鳴り声疑惑について沈黙を破る
生存をかけた闘いにおける摩擦
トッテナムは21世紀に入って最も困難な時期に直面しており、現在プレミアリーグで11試合連続未勝利に陥っている。木曜日のクリスタル・パレス戦（1-3敗戦）ではプレッシャーが爆発。右サイドバックのポロが交代後にベンチ席の椅子を拳で叩き、トゥードル監督の方に向かって叫んでいるように見えた。
個人的な対立ではなく情熱
マドリードで行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦の前に語ったポロは、監督との不和説を即座に否定した。このディフェンダーは、自身の行動は戦術的な意見の相違ではなく、高い基準に基づくものだと強調した。「監督に関する問題ではなかったことを明確にしておきたい」とポロは述べた。 「私はピッチで200％の力を出し切る選手だ。誰も負けを好む者はいない。それだけのことだ。彼がクラブに来ると知った時から、我々を大きく成長させてくれる監督だと確信していた。全選手が、彼と共に正しい道を歩む必要があることを理解している。今は厳しい状況だが、最も重要なのは明日の試合に集中することだ」
欧州の夢と国内の現実のバランスを取る
テュドール監督は、チャンピオンズリーグが依然として名誉ある「追加の舞台」である一方、クラブの主要目標がプレミアリーグ残留であることは疑いようがないと公に認めた。同監督は欧州の舞台を、新たなアイデアを試す「自由な実験の場」と位置付け、今季チームを悩ませてきた悪しき習慣を断ち切る機会と見なしている。「こうした試合こそが、我々を正しい方向へ転換させる助けになると確信している」とテュドールは述べた。
「チャンピオンズリーグが追加要素であるのは当然だが、次ラウンド進出を望まないわけではない。もちろん非常に重要だ。成長のためには重要な機会となり得る」 この種の試合では全く異なるメンタリティが発揮できる。おそらくこれが我々の抱える問題点を浮き彫りにする助けとなるだろう。こうした試合が正しい方向への転換を促すと信じているが、常に我々自身に焦点を当て、チームとして成長し、物事をより良く行うこと——それが肝心なのだ」
過酷な人格の試練
直近の難関はマドリードでの高リスクな第1戦だ。トッテナムは8人もの負傷者を抱えながら、強豪アトレティコを封じる方策を見出さねばならない。しかし真の試練は火曜の夜以降にある。欧州遠征後、テュドール率いるチームはリーグ残留をかけた過密日程に突入する。次の3試合ではリヴァプール、ノッティンガム・フォレスト、サンダーランドと対戦する。
