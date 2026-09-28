試合を決定づける一連の流れは後半に訪れた。アーリング・ハーランドがノルウェーに同点弾をもたらした直後、ポルトガルは即座にエリートとしてのメンタリティーを示し、失点からわずか3分後にラモスのゴールで再びリードを奪った。

ネトは、この素早い反応こそが大一番の国際試合で逆境に対処する完璧な例だと考えており、次のように語った。「ああいう［失点］への反応としては最高の形の一つだ。ゴンサロ・ラモスのゴールはその直後に生まれた。チームはまたしても試合にとどまり、しっかり守ることができた。

「守備面では非常に堅固だった。おそらく、ボールを持っている時間でもう少し試合をコントロールできた場面はあったかもしれないが、それも試合の一部だ。これほどの強度でプレーする相手に対して、ここで試合をコントロールするのは簡単ではない。守備でも攻撃でも、僕たちはいいパフォーマンスを見せた」