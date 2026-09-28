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ペドロ・ネト、ポルトガルのノルウェー戦ネーションズリーグ勝利での守備の粘り強さを称賛
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ポルトガルはホルヘ・ジェズス監督の下で好調を維持し、ウレヴォール・スタディオンでノルウェーを相手に粘り強く2-1で勝利した。ジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスのゴールにより、アウェーのポルトガルはUEFAネーションズリーグA4組の首位で2位に勝ち点3差をつけた。ジェズス監督の下ではこれで2連勝となり、グループ本命の地位を固めている。
ネトはオスロで見せたチーム全体の守備面での働きに大きな誇りを示した。26歳のウインガーは、ホームのノルウェーが見せたフィジカルの強さをしのぐには、試合開始の笛から終了の笛まで、ピッチ全体で完全な集中力が必要だったと強調した。
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ノルウェーの激しいプレッシャーをしのいで
『Sport TV』の取材に応じたネトは、ポルトガルが大きな猛攻をしのがなければならなかったと認めた。特に前半終盤はその傾向が強かったという。また、ノルウェーによる執拗なハイプレスを受け止めることができたのは、国際舞台でチームの戦術的成熟が進んでいる証しだと指摘した。
「非常に質の高いチーム、トップクラスの選手たちと強度を備えた相手との、とてもタフな試合だった」とネトは述べた。「彼らは非常に高い位置から強い強度でプレスをかけてきたが、僕たちはうまく対応した。相手に少し主導権を握られた時間帯もあった。おそらく前半終盤だ。ただ、僕たちは粘り強かった」
ハーランドの同点弾への反応
試合を決定づける一連の流れは後半に訪れた。アーリング・ハーランドがノルウェーに同点弾をもたらした直後、ポルトガルは即座にエリートとしてのメンタリティーを示し、失点からわずか3分後にラモスのゴールで再びリードを奪った。
ネトは、この素早い反応こそが大一番の国際試合で逆境に対処する完璧な例だと考えており、次のように語った。「ああいう［失点］への反応としては最高の形の一つだ。ゴンサロ・ラモスのゴールはその直後に生まれた。チームはまたしても試合にとどまり、しっかり守ることができた。
「守備面では非常に堅固だった。おそらく、ボールを持っている時間でもう少し試合をコントロールできた場面はあったかもしれないが、それも試合の一部だ。これほどの強度でプレーする相手に対して、ここで試合をコントロールするのは簡単ではない。守備でも攻撃でも、僕たちはいいパフォーマンスを見せた」
- AFP
デンマーク戦に注目を移す
ポルトガルは現行のインターナショナルウインドー最終戦でデンマークと対戦し、A4組での無敗記録維持と順位表首位の固めを目指す。一方、ノルウェーはホームでの惜敗からの巻き返しを必死に狙っている。今週後半にはウェールズとのアウェー戦に臨む。
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