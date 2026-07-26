ペドロ・ネトの移籍金はブラッドリー・バーコラとヤン・ディオマンデの影響で上昇。マンチェスター・シティとリヴァプールには「安くない」と警告。

チェルシーは、市場で高値がつくウインガーが多いことを受け、ネトにも高額移籍金を求める方針だ。同クラブは売却の義務はないが、移籍金の高騰を踏まえ、安売りはしない。

欧州ではウイングの需要が供給を上回っており、マンチェスター・シティとリヴァプールが26歳の彼に強い関心を示している。コンディションが整えば、彼はチームを牽引する創造的な存在だ。さらにサウジ・プロリーグからの関心も続き、チェルシーにとっては交渉での強みになっている。



