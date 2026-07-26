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ペドロ・ネトの移籍金はブラッドリー・バーコラとヤン・ディオマンデの影響で上昇。マンチェスター・シティとリヴァプールには「安くない」と警告。
チェルシーが欧州市場の動向を注視している
チェルシーは、市場で高値がつくウインガーが多いことを受け、ネトにも高額移籍金を求める方針だ。同クラブは売却の義務はないが、移籍金の高騰を踏まえ、安売りはしない。
欧州ではウイングの需要が供給を上回っており、マンチェスター・シティとリヴァプールが26歳の彼に強い関心を示している。コンディションが整えば、彼はチームを牽引する創造的な存在だ。さらにサウジ・プロリーグからの関心も続き、チェルシーにとっては交渉での強みになっている。
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バルコラとディオマンデの影響
チェルシーの強硬な姿勢は、他の獲得候補の財政状況に左右されている。フランスではブラッドリー・バルコラがPSGとの契約延長を拒否したと報じられ、PSGは9000万ユーロでの売却を検討している。
RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ争奪戦も、市場価格の高騰という面でチェルシーに有利に働いている。報道では、ディオマンデはレアル・マドリードと口頭合意済みで、マンチェスター・シティも関心を示している。レアルは9000万ユーロ＋1000万ユーロの追加報酬を提示したが拒否され、この額がチェルシーにとって新たな基準となっている。
マレスカとシティのつながり
移籍騒動をさらに複雑にしているのが、エティハド・スタジアムにエンツォ・マレスカがいることだ。元チェルシー監督は西ロンドン時代、ネトを右ウイングの主力として重用していた。
自身の将来をめぐる騒ぎにもかかわらず、ネトは現在、怪我からの回復とシーズン終了後の休息に専念している。ポルトガル代表としてワールドカップに出場したため追加の休息が与えられ、プレシーズンツアー開始のためにシドニーへ出発したチェルシーの遠征メンバーには含まれていない。
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チェルシーは正式なオファーを待っている
マンチェスター・シティやリヴァプール、サウジアラビアのクラブも興味を示すネトの去就は、移籍市場が閉じるまで話題になりそうだ。だがチェルシーは優位に立ち、希望額を譲らない見込みだ。
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