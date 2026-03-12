ペドロ・ネトの卑屈な謝罪もUEFAの処分手続き開始には不十分　チェルシー選手のボールボーイとの醜い口論を受け

26歳のウインガーは試合終了のホイッスル直後に償いを試みた。 ネトは若手を追いかけて直接謝罪し、和解の印として試合着用シャツまで手渡した。後に彼は、代表チームメイトのヴィティーニャが通訳を務め、メッセージが確実に伝わるよう手助けしたと説明した。「すぐに彼に話しかけたら、彼は笑ってくれた。シャツを渡したことで喜んでくれて、僕は35回くらい謝ったんだ」とネトは明かした。

TNTスポーツの取材に応じた元ウルブス選手は明らかに動揺した様子で、この感情的な行動は普段の自分ではないと強調した。「謝罪したい。彼とは既に話した。あの瞬間は熱くなっていた。我々は負けていて、ボールを奪い返したかった。彼を軽く押してしまったが、それはあってはならないことだ」 彼を傷つけたと気づいた。普段の自分とは違う…熱くなった瞬間だった。シャツを渡した。彼に謝らなければならない。本当に、本当に申し訳ない」