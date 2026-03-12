Getty Images Sport
ペドロ・ネトの卑屈な謝罪もUEFAの処分手続き開始には不十分 チェルシー選手のボールボーイとの醜い口論を受け
UEFAがチェルシーのスター選手に処分
チェルシーのウイング、ネトが第2戦出場停止処分を受ける可能性がある。欧州サッカー連盟（UEFA）は木曜日、パルク・デ・プランスで行われた第1戦におけるこのポルトガル代表選手の行為について調査を開始したことを確認した。UEFAの声明は次のように述べている：「ペドロ・ネトに対し、スポーツマンシップに反する行為による懲戒手続きが開始された。UEFAの懲戒機関は適切な時期に本件に関する決定を下す」
この事件は試合終盤、チェルシーが4-2でリードされていた状況で発生し、最終的に5-2で敗北した。 試合終了間際のロスタイム、プレー再開を焦ったネトがボールボーイの胸を強く押して転倒させたことで、両チームの選手・スタッフを巻き込んだ大規模な乱闘が発生。プレミアリーグ勢にとって既に不運な夜となったパリでの一戦に、さらに後味の悪い結末をもたらした。
ネトの個人的な謝罪とユニフォームの贈呈
26歳のウインガーは試合終了のホイッスル直後に償いを試みた。 ネトは若手を追いかけて直接謝罪し、和解の印として試合着用シャツまで手渡した。後に彼は、代表チームメイトのヴィティーニャが通訳を務め、メッセージが確実に伝わるよう手助けしたと説明した。「すぐに彼に話しかけたら、彼は笑ってくれた。シャツを渡したことで喜んでくれて、僕は35回くらい謝ったんだ」とネトは明かした。
TNTスポーツの取材に応じた元ウルブス選手は明らかに動揺した様子で、この感情的な行動は普段の自分ではないと強調した。「謝罪したい。彼とは既に話した。あの瞬間は熱くなっていた。我々は負けていて、ボールを奪い返したかった。彼を軽く押してしまったが、それはあってはならないことだ」 彼を傷つけたと気づいた。普段の自分とは違う…熱くなった瞬間だった。シャツを渡した。彼に謝らなければならない。本当に、本当に申し訳ない」
ローゼニアーがクラブの謝罪を追加
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督もこの件について言及し、重要な欧州カップ戦の決勝トーナメントで選手たちの感情が高ぶったことを認めた。ブルーズの指揮官は、この騒動にもかかわらずクラブのイメージが損なわれないよう努めた。「我々の側に何か間違ったことや不適切な行為があったなら、クラブを代表してお詫びします」とローゼニオールは述べた。
ロゼニオ率いるチームはスタンフォード・ブリッジでの第2戦で困難な逆転を迫られるが、主力攻撃陣の一人を欠く可能性もある。ネトは今季チェルシーの要として、全大会通算42試合で10得点を挙げてきた。 出場停止処分は、ウスマン・デンベレやクビチャ・クヴァラツヘリアを擁する勢いづくPSG相手に3点差を逆転する望みにとって、致命的な打撃となるだろう。
チェルシーのシーズンが沸点に達する
チェルシーにとってこの規律問題の頭痛の種は、欧州での野望とプレミアリーグ上位4位争いの緊迫した戦いを両立させる重要な局面で発生した。現在5位のブルーズはリヴァプールと同ポイントで並び、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラにはわずか3ポイント差だ。ロゼニオール監督には来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得へのプレッシャーが高まっており、ネトのような事件はチームへの監視をさらに強めるだけである。
クラブはUEFAの最終判断を待たねばならず、ネトが来週火曜のロンドンでの決戦に出場可能か否かが判明する。その前に、チェルシーはニューカッスルとの重要な国内戦に集中し直さなければならない。
