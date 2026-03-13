ペドロ・ネトに懲戒処分が相次ぐ！チェルシーのウイングは、PSG戦でボールボーイを押した件の処分を待つ中、プレミアリーグから出場停止処分を受けた

土曜日の夜に行われるチェルシー対ニューカッスル・ユナイテッドのプレミアリーグ戦を前に、試合前の記者会見で、リアム・ロゼニオール監督はネトの最近の振る舞いに関する懸念について言及した。「その場面を改めて見直したが、見栄えは良くない……ペドロの立場も理解できる。彼はできるだけ早くボールをプレーに戻したいと思っているのだ。 彼はクラブのために勝ちたいと思っている」とロゼニオール監督は語った。彼は責任の重要性を強調し、次のように述べた。「私が彼に感銘を受けたのは、彼が…すぐに謝罪しようとしたことだ。ゴールキーパーであれ、監督である私であれ、選手であれ、誰もがミスを犯す。重要なのは、そのミスから学ぶことだ。」