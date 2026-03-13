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ペドロ・ネトに懲戒処分が相次ぐ！チェルシーのウイングは、PSG戦でボールボーイを押した件の処分を待つ中、プレミアリーグから出場停止処分を受けた
ネト、アーセナル戦で激怒
3月1日にエミレーツ・スタジアムで行われた試合（1-2で敗戦）で、ネトは2枚のイエローカードを受けた。1枚目はユリエン・ティンバーの先制点に対する抗議によるもので、2枚目はカウンター攻撃を阻止するためにガブリエル・マルティネリに対して行った悪質なファウルによるものだった。主審のダレン・イングランドに対して抗議を続けたものの、このウイングは結局トンネルへと向かい、チェルシーは残り20分とロスタイムを1人少ない状態で戦わなければならなくなった。
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パリで起きた欧州の悪夢
ネトにとって、国内での出場停止処分は問題のほんの一部に過ぎない。彼は今週半ばに行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦、パリ・サンジェルマンに2-5で敗れた試合で、ボールボーイを押したとして調査を受けている。試合終了間際に苛立ちを募らせたネトは、ボールを取り返そうとした際にその少年を突き飛ばした。 UEFAは「スポーツマンシップに反する行為」として懲戒手続きを開始したことを確認しており、このウイングは火曜日にスタンフォード・ブリッジで行われる重要な第2戦において、事後的な出場停止処分を受ける可能性がある。
ネト氏が心からの謝罪を表明した
この一件を受け、ネトは深い後悔の意を表明した。「謝罪したい。彼とはすでに話をした。あの時は感情が高ぶっていたんだ…… 彼を少し押してしまったが、そんなことはあってはならない。彼を傷つけてしまったと気づいた。普段はこんな人間ではない」と彼はTNTスポーツに語った。彼はチームメイトのヴィティーニャを通じて謝罪の言葉を伝え、「35回くらい『ごめんなさい』と言った。彼のフランス語は理解できなかったが、彼は笑っていたので、一時の感情の昂ぶりだったと理解してくれたのだと思う」と付け加えた。
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ローゼニオール：失敗から学ぶ
土曜日の夜に行われるチェルシー対ニューカッスル・ユナイテッドのプレミアリーグ戦を前に、試合前の記者会見で、リアム・ロゼニオール監督はネトの最近の振る舞いに関する懸念について言及した。「その場面を改めて見直したが、見栄えは良くない……ペドロの立場も理解できる。彼はできるだけ早くボールをプレーに戻したいと思っているのだ。 彼はクラブのために勝ちたいと思っている」とロゼニオール監督は語った。彼は責任の重要性を強調し、次のように述べた。「私が彼に感銘を受けたのは、彼が…すぐに謝罪しようとしたことだ。ゴールキーパーであれ、監督である私であれ、選手であれ、誰もがミスを犯す。重要なのは、そのミスから学ぶことだ。」
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