チェルシーはスタンフォード・ブリッジで行われた乱打戦の末、2点ビハインドをひっくり返してリーズ・ユナイテッドに6-3で勝利し、カラバオカップ4回戦進出を決めた。タリク・ムハレモヴィッチとブレンデン・アーロンソンの得点でアウェーのリーズが2点を先行したが、チェルシーが後半に爆発的な反撃を見せた。

コール・パーマーが2分間で2ゴールを決めて同点に追いつくと、その後はペドロ・ネト、ダニー・ウェルベック、バレンティン・バルコもネットを揺らし、勝ち上がりを決めた。

シャビ・アロンソ率いるチームはこれで、2026-27シーズン開幕からの5試合で16ゴールを記録している。



