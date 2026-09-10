Mark Pain
翻訳者：
ペドロ・ネトとバレンティン・バルコが反応。チェルシーは追い上げてリーズを6-3で下す
チェルシー、衝撃の後半逆転劇で6得点
チェルシーはスタンフォード・ブリッジで行われた乱打戦の末、2点ビハインドをひっくり返してリーズ・ユナイテッドに6-3で勝利し、カラバオカップ4回戦進出を決めた。タリク・ムハレモヴィッチとブレンデン・アーロンソンの得点でアウェーのリーズが2点を先行したが、チェルシーが後半に爆発的な反撃を見せた。
コール・パーマーが2分間で2ゴールを決めて同点に追いつくと、その後はペドロ・ネト、ダニー・ウェルベック、バレンティン・バルコもネットを揺らし、勝ち上がりを決めた。
シャビ・アロンソ率いるチームはこれで、2026-27シーズン開幕からの5試合で16ゴールを記録している。
- PRiME Media Images
ネトがゴールと喜びに満ちたメンタリティーを語る
ハーフタイムに途中出場し、新たな活力をもたらしたネトが、自身の冷静なフィニッシュとアロンソの下での雰囲気について語った。ポルトガル人ウインガーはアシストしたモーガン・ロジャーズを称賛しつつ、チームの容赦ないメンタリティーにも言及した。
守備面での改善が必要であることは認めながらも、このグループが攻撃的なスタイルのサッカーを心から楽しんでいると明かした。
「ちょっとクレイジーだね」とネトは認めた。「モーガンが一番難しい部分をやってくれた。あとは僕がボールをゴールに入れるだけだった。本当に楽しいよ。みんなが笑顔でプレーしている」
バルコ、初ゴールを生まれたばかりの娘に捧げる
チェルシーでの初ゴールを決めたバルコも同じように歓喜し、この逆転劇を「すさまじい経験だった」と表現した。このアルゼンチン人DFは、キックオフ前に自ら立てていた約束も明かし、感情あふれるゴールセレブレーションを生まれたばかりの娘に捧げた。
また、アロンソの信頼の下でイングランドのフットボールで戦うためのコンディションは万全だと、全面的な自信も示した。
「素晴らしかった。これが多くのゴールの最初の1点になればいいと思う」とバルコは語った。「試合前に妻と話して、赤ちゃんのためにゴールを決めると言った。だから、このセレブレーションは娘のジェンマに捧げた。チームにも監督にもなじんでいて、準備はできていると感じている」
- Getty Images Sport
チェルシーはすべての大会で高い基準を打ち立てる
両選手は、チェルシーの容赦ない攻撃ぶりが、今季に懸かるすべてのタイトルに挑むという飢えを反映していると強調した。この劇的な勝利は、過去のシーズンで得た貴重な教訓を経たチームの成長を改めて示すものとなった。
チェルシーは今後、再びプレミアリーグに意識を向けることになるが、その勢いは確かなものとなっている。
「クラブのメンタリティーは、すべての大会で勝つことにある」とネトは締めくくった。「僕たちはカラバオカップの決勝に勝つために進みたいし、FAカップでも同じだ」
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