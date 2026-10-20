ペドリは、カタルーニャでデンベレとともにプレーした日々も振り返り、ウインガーが練習で見せていた驚くべき技術を思い起こした。フランス代表選手は練習中にたびたび信じられないようなプレーを披露していた一方、当初は毎週のように圧倒的なパフォーマンスを続けるというより、好不調の波が大きかったという。ペドリは、かつてのチームメイトがついに大舞台でその計り知れない才能を発揮し、気まぐれな才能の持ち主から真のワールドクラスの選手になったと語った。

「練習では、彼が信じられないようなことをするのを見ていた。いいプレーをしていたけど、頭角を現してワールドクラスの選手になった今と比べると、好不調の波が大きかった」と23歳のペドリは語った。