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ペドリ、PSG対バルセロナの大一番を前にフェラン・トーレスへ軽口交じりの警告
ペドリからトーレスへの茶目っ気たっぷりの警告
ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、今季屈指の厳しい1週間を迎える。欧州王者パリ・サンジェルマン、そして国内のライバルとの重要な試合が控えている。今週半ばの一戦では、バルセロナの元ウィンガー、ウスマン・デンベレや、現在PSGに所属するFWフェラン・トーレスら、旧知の顔ぶれが再会する。試合を前に、ペドリは同胞のトーレスに冗談交じりの警告を送った。
「この試合では彼に運が味方せず、ゴールも決めないでほしいね。残りのシーズンについては幸運を祈っているよ。彼とはとても仲が良く、代表チームで一緒になるとよく話すんだ」と冗談を交えた。
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MFがデンベレの驚異的な進化を称賛
ペドリは、カタルーニャでデンベレとともにプレーした日々も振り返り、ウインガーが練習で見せていた驚くべき技術を思い起こした。フランス代表選手は練習中にたびたび信じられないようなプレーを披露していた一方、当初は毎週のように圧倒的なパフォーマンスを続けるというより、好不調の波が大きかったという。ペドリは、かつてのチームメイトがついに大舞台でその計り知れない才能を発揮し、気まぐれな才能の持ち主から真のワールドクラスの選手になったと語った。
「練習では、彼が信じられないようなことをするのを見ていた。いいプレーをしていたけど、頭角を現してワールドクラスの選手になった今と比べると、好不調の波が大きかった」と23歳のペドリは語った。
現欧州王者に挑む
バルセロナは、目の前に立ちはだかる相手の強さを十分に理解している。対戦するパリ・サンジェルマン（PSG）は近年、欧州の舞台で圧倒的な強さを見せてきた。ルイス・エンリケ監督の下、フランスの強豪は隙のないバランスの取れたチームを築いており、バルセロナは対抗するために戦術の正確さと高い集中力が必要だと痛感している。ペドリもピッチのあらゆるエリアにおけるPSGの質を挙げ、この一戦の重みを強調した。
「彼らは前線に多くの強みがあり、試合の流れを変える力がある。中盤で試合をコントロールする術も知っている。今さら言うまでもないが、彼らは直近2大会のチャンピオンズリーグで優勝している」と語った。
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大一番を前に現実を見つめ直す
スペイン代表選手は、フランスのチームとの次の対戦を決勝戦と捉えるべきではないとし、過度な期待を抑えようとした。相手の実力と対戦の難しさを認めつつも、この一戦をシーズンの集大成と考えず、冷静に捉えることが重要だと強調した。
「手強い相手との難しい試合になるが、決勝戦ではない。勝って良い流れを維持したい。自分たちが今どの位置にいるのかを確かめる試合だ」と説明した。
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