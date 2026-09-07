ロドリの加入は、ラ・マシアが誇る有望株への依存が続くこのチームに、ベテランとしてのリーダーシップという新たな層を加えた。バルセロナは当初、フリアン・アルバレスの獲得と結びつけられていたが、スポーツディレクターのデコは方針を転換し、30歳のMF確保に動いた。この補強はすでに成果を上げている。フリックは、自身のチームがより成熟した戦いを見せる必要性、とりわけ試合をリードしている場面でその重要性を繰り返し強調してきた。

フリックは、そのMFの先発デビューを手放しで称賛し、ピッチ内外での影響力を強調した。「彼のすることはすべて理にかなっている。ロドリは信じられない。ピッチ上だけでなく、ロッカールームでもだ」