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ペドリ、ロドリとの連係への懸念を一蹴 バルセロナの新中盤はバレンシアを5-0で粉砕して機能
中盤での圧巻のプレーが批判を黙らせる
バルセロナは日曜、メスタージャで強い意思を示した。 5得点を奪う大勝でバレンシアを粉砕し、ペドリと今夏加入したロドリの間に生まれつつある連係の良さを印象づけた。試合前には両者の戦術的な相性を不安視する声もあったが、2人のスペイン代表は中盤を支配。ハンジ・フリック監督のチームが国内リーグでの完璧なスタートを維持する助けとなった。この圧勝でゴールも決めたペドリは、自身のスタイルが元マンチェスター・シティのアンカーと合わないという見方にすぐさま言及。カナリア諸島出身のMFは、このコンビがすでに結果を生み出しており、シーズンが進むにつれてさらに良くなると強調した。
「僕たちは一緒に機能しないと言われてきたけど、ロドリとプレーするのはとてもやりやすい」と、ペドリは『モビスター』に語った。「彼はほとんどボールを失わないし、それが守備面で大きな助けになる。僕たちは良い理解を築いていけるし、試合を重ねるごとにさらに良くなっていくはずだ」
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フリック、ロドリに欠けていた最後のピースを見いだす
ロドリの加入は、ラ・マシアが誇る有望株への依存が続くこのチームに、ベテランとしてのリーダーシップという新たな層を加えた。バルセロナは当初、フリアン・アルバレスの獲得と結びつけられていたが、スポーツディレクターのデコは方針を転換し、30歳のMF確保に動いた。この補強はすでに成果を上げている。フリックは、自身のチームがより成熟した戦いを見せる必要性、とりわけ試合をリードしている場面でその重要性を繰り返し強調してきた。
フリックは、そのMFの先発デビューを手放しで称賛し、ピッチ内外での影響力を強調した。「彼のすることはすべて理にかなっている。ロドリは信じられない。ピッチ上だけでなく、ロッカールームでもだ」
固定された背番号9番不在の生活
中盤はよく整備されたマシンのように機能していた一方で、試合前には、伝統的な点取り屋タイプのストライカーを欠くバルセロナの得点力に疑問の声も残っていた。だが、この5得点のパフォーマンスがそうした疑念を払拭。ラフィーニャ、ラミネ・ヤマル、ペドリがいずれも容赦ない攻撃を支えた。 この勝利により、バルセロナの得点数はわずか4試合で17得点に到達。フリックの流動的な攻撃システムは、絶対的エース不在を補って余りあることを示している。ペドリは、チーム内に多彩な攻撃の脅威がそろっていることこそ、今季のクラブ最大の強みだと考えている。
「人々はいつも、シーズン40得点を決めるストライカーを求めるものだ。でも、僕たちにはその仕事ができる選手がたくさんいる。得点できる位置に入っていく選手も多い。ラフィーニャ、ラミネ、アンソニー・ゴードン、ガブリエウ・ジェズス、カリム・アデイェミもいる。今季、僕たちが得点力に困ることはない」とペドリは述べた。
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完璧なスタートがタイトル争いの勢いを築く
メスタージャでの結果により、バルセロナはラ・リーガ首位で勝ち点3差をつけ、開幕4試合で完璧な4連勝となった。これは、現在就任3シーズン目を迎えているフリックにとって、重要な意思表明となるものだ。チームのハイプレスの強度と、必要な守備の安定感をついに両立させたように見える。経験豊富な新戦力と若い主力組の調和は、カンプ・ノウ周辺に何年も感じられなかった楽観ムードを生み出している。バルセロナがチャンピオンズリーグの厳しさと過密な国内日程に備える中、2人の中盤の名手の間に芽生えつつある関係性には大きな注目が集まることになりそうだ。
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