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ライブ
imago-sport-1084501795.jpgPS Images
Adhe Makayasa
翻訳者：

ペドリ、バルセロナがガラタサライに大勝したチャンピオンズリーグの試合で交代を申し出た理由を明かす。負傷への懸念も和らげる

ペドリ
バルセロナ
ガラタサライ 対 バルセロナ
ガラタサライ
UEFAチャンピオンズリーグ
ラ・リーガ

バルセロナのMFペドリは、イスタンブールでの欧州大会の試合でチームが圧勝した際、後半に交代を申し出たものの、自身のコンディションを巡る懸念をすぐに払拭した。スペイン代表MFはラミン・ヤマルとともに印象的なプレーを披露してからピッチを退き、バルセロナは今季の完璧なスタートを維持した。

  • スペイン人司令塔、コンディションへの懸念を和らげる

    バルセロナのMFは、チャンピオンズリーグでガラタサライに大勝した試合で早々に退いた理由を明かし、負傷への懸念を払拭した。チームがすでに4-1とリードしていた73分、マルク・ベルナルとの交代でピッチを後にしていた。この快勝でハンジ・フリック監督率いるチームは、ここまでのラ・リーガ全8試合を制したのに続き、公式戦の連勝を10に伸ばした。

  • imago-sport-1084502617.jpgPS Images

    後半の猛攻で序盤のビハインドを逆転

    バルセロナは序盤、アレクセイ・バトラコフの先制点に出鼻をくじかれた。バリシュ・アルペル・ユルマズのシュートがVARによって取り消され、2点差とされるピンチを辛うじて逃れると、前半終了間際にジョアン・カンセロが同点に追いついた。後半はアウェーのバルセロナが攻勢を強め、50分にフェルミン・ロペスがヘディングで勝ち越し。3分後にはアンソニー・ゴードンがバルセロナでのチャンピオンズリーグ初ゴールを決め、65分には途中出場のカリム・アデイェミも得点した。

    早い時間帯に交代した理由について、ペドリは試合後にMovistarに自身の体調を説明した。「お腹が痛くて、少し体調も悪かった。交代を申し出て、元気な選手に出てもらう方がよかった」

    後半に試合をひっくり返したチームの落ち着きについては、こう続けた。「前半はラストパスを出そうと急ぎすぎていたと思う。こういう雰囲気の中で相手に先行されると難しいけれど、僕はチームがどう反応したかに目を向けている。後半は素晴らしかった。

    ボールを保持していて、たくさんのスペースが見えていたから、ラストパスを無理に通そうとしていた。もう少しボールを回して、攻撃陣がポジションに入るのを待てばよかった。彼らがペナルティーエリア付近でボールを持てば、決定的な仕事ができる」

  • 好調バルセロナ、驚異的な攻撃力を披露

    トルコで4ゴールを挙げたバルセロナは、リーグフェーズ2試合で計9得点とし、順位表の首位に立った。第1節ではフェイエノールトに5-1で大勝している。バルセロナはフリック監督の下でチャンピオンズリーグ28試合に臨み、計84得点を記録。1992-93シーズン以降、同一監督の下で20試合以上を戦ったクラブの中で、1試合平均得点は「3」で最高となっている。

    今季のチームの攻撃力と選手層の厚さについて、ペドリは語った。「僕たちは大きな自信を持っている。得点力が足りないと言われていたけど、このチームには十分な得点力があることを示している。まだシーズンが始まったばかりだから、このまま続けていく」

    「憶測はいつもあると思うけど、僕たちが多くのゴールを決められるのは明らかだ。ベンチから出てくる選手たちも非常に質が高い。選手層はとても厚く、チームの力も高い。それはピッチ上で分かるはずだ」

    今後に控える重要な連戦に向け、MFはこう強調した。「非常に重要な試合が続く。まだシーズン序盤だけど、これらの試合は大切だ。試合を楽しみ、何よりも勝たなければならない」

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  • imago-sport-1084510419.jpgBSR Agency

    注目のアウェー遠征で全勝記録が試される

    ペドリに筋肉の損傷がなかったことが確認され、国内外で厳しい日程を控えるコーチングスタッフには朗報となった。バルセロナは10月20日（火）、フランスに遠征してパリ・サンジェルマンと対戦し、欧州の舞台で次なる厳しい一戦に臨む。一方、トルコ・スーパーリーグ首位のガラタサライは、翌日にリールをホームに迎える。リーグフェーズ初勝利を目指し、早急に立て直さなければならない。

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