バルセロナは序盤、アレクセイ・バトラコフの先制点に出鼻をくじかれた。バリシュ・アルペル・ユルマズのシュートがVARによって取り消され、2点差とされるピンチを辛うじて逃れると、前半終了間際にジョアン・カンセロが同点に追いついた。後半はアウェーのバルセロナが攻勢を強め、50分にフェルミン・ロペスがヘディングで勝ち越し。3分後にはアンソニー・ゴードンがバルセロナでのチャンピオンズリーグ初ゴールを決め、65分には途中出場のカリム・アデイェミも得点した。

早い時間帯に交代した理由について、ペドリは試合後にMovistarに自身の体調を説明した。「お腹が痛くて、少し体調も悪かった。交代を申し出て、元気な選手に出てもらう方がよかった」

後半に試合をひっくり返したチームの落ち着きについては、こう続けた。「前半はラストパスを出そうと急ぎすぎていたと思う。こういう雰囲気の中で相手に先行されると難しいけれど、僕はチームがどう反応したかに目を向けている。後半は素晴らしかった。

ボールを保持していて、たくさんのスペースが見えていたから、ラストパスを無理に通そうとしていた。もう少しボールを回して、攻撃陣がポジションに入るのを待てばよかった。彼らがペナルティーエリア付近でボールを持てば、決定的な仕事ができる」