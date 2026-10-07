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翻訳者：
ペドリ、スペイン逆転勝利にもかかわらず決定力不足に不満を抱くラミン・ヤマルの心境を明かす
ヤマル、スプリトで高い基準を示す
スプリトでのスペインの2-1勝利は、UEFAネーションズリーグでの戦いに向けた大きな追い風となった。敵地の厳しい雰囲気の中でも力を発揮できることを示したからだ。だが、試合後の話題の中心となったのは、若きスター、ラミン・ヤマルの完璧主義な一面だった。バルセロナのウインガーはスプリトでの一戦を通じて常に脅威となっていたものの、自身がゴールを決められなかったことに目に見えて落胆していた。チームメートのペドリは、ロッカールームでのその振る舞いが、チーム全体の結果にかかわらず、自分自身に最高のものしか求めない選手であることを示していたと明かした。
ペドリは、この10代選手のフラストレーションは、精神的な成熟の高まりと、自分が出場するすべての試合で決定的な存在でありたいという欲求の表れだと説明した。『Marca』によれば、ペドリは次のように語っている。「また素晴らしい試合だった。狙いが少し足りなかったし、これまでの試合にあったあの繊細さも欠いていた。でも、いい試合をして、今日見たようなチャンスを無駄にすると、彼はとても怒って引き揚げる。少し怒った様子でベンチに向かったんだ」
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ラ・ロハに異彩を放つ才能
得点には絡めなかったものの、ヤマルが試合に与えた影響は疑いようがなかった。相手DFをかわし、周囲のためにスペースを生み出す能力によって、スペインは後半を通じてクロアチアの最終ラインに圧力をかけ続けることができた。ペドリも、たとえ最後の仕上げを欠いたとしても、このウインガーが相手選手を引きつける存在感を持ち、その結果として相手のポジションを崩し、チームの他の選手が突けるスペースを生み出しているとすぐに強調した。
さらにこのMFは、ヤマルの成功への内なる意欲について次のように語った。「たぶん、その質問は彼にするべきだと思うけど、彼は自分自身に多くを求めるタイプなんだ。いつもゴールを決めたがっているし、いつもチームに何かをもたらしたいと思っている。たとえゴールやアシストがなくても、彼は常に多くの貢献をしている。なぜなら、多くの選手を引きつけるからだ。彼は違いを生み出せる選手で、僕たちに多くを与えてくれる。代表でもバルサでも彼がいてくれるのは幸運なことだ」
ネーションズリーグで勢いを築く
ヤマルのような個々のパフォーマンスが見出しを飾る一方で、劣勢をひっくり返すチームの力は、戦術面の柔軟性が高まっていることを示している。チームは引き続き、実績あるベテランと台頭する若手を融合させており、その若手たちはすでに国際サッカーの最高レベルでも通用することを証明しつつある。
ヤマルにとっての課題は、その悔しさを次戦につなげ、自身の急成長を特徴づけてきた決定力を取り戻すことになる。ペドリのようなチームメートの支えと指揮官の信頼を受け、19歳をめぐる期待は高まる一方だ。クラブと代表の両方で責任を担う重圧と向き合う中、その成長は欧州サッカー界でも最も胸躍る物語の一つであり続けている。
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国内の戦いに焦点を移す
クロアチア戦の勝利はスペインにとって大きな節目となった。この試合で勝ち点3を確保するには、粘り強さを示す必要があった。これでチームは今回の代表ウインドーを終え、選手たちはそれぞれ所属クラブでの任務に戻ることになる。ヤマルとペドリにとっては、11月に次の代表戦が訪れる前に、再びバルセロナでのラ・リーガと欧州での戦いへと焦点が移る。スペインの次の公式戦は、2026年11月12日木曜日にプラハへ乗り込み、チェコ代表と対戦する一戦となる。その3日後には、マドリードでイングランド代表との注目カードが控えている。
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