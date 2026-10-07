スプリトでのスペインの2-1勝利は、UEFAネーションズリーグでの戦いに向けた大きな追い風となった。敵地の厳しい雰囲気の中でも力を発揮できることを示したからだ。だが、試合後の話題の中心となったのは、若きスター、ラミン・ヤマルの完璧主義な一面だった。バルセロナのウインガーはスプリトでの一戦を通じて常に脅威となっていたものの、自身がゴールを決められなかったことに目に見えて落胆していた。チームメートのペドリは、ロッカールームでのその振る舞いが、チーム全体の結果にかかわらず、自分自身に最高のものしか求めない選手であることを示していたと明かした。

ペドリは、この10代選手のフラストレーションは、精神的な成熟の高まりと、自分が出場するすべての試合で決定的な存在でありたいという欲求の表れだと説明した。『Marca』によれば、ペドリは次のように語っている。「また素晴らしい試合だった。狙いが少し足りなかったし、これまでの試合にあったあの繊細さも欠いていた。でも、いい試合をして、今日見たようなチャンスを無駄にすると、彼はとても怒って引き揚げる。少し怒った様子でベンチに向かったんだ」