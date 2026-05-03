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CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ペドリがリオネル・メッシのバルセロナ記録を更新し、注目すべき節目を達成した。

ペドリ
リオネル・メッシ
バルセロナ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
レアル・マドリー
ラ・リーガ

ペドリは、リオネル・メッシが長年保持していた記録を塗り替え、バルセロナの歴史に名を刻んだ。オサスナ戦の勝利でキャリアの節目を迎え、ハンス・フリック監督率いる若返った「ブラウグラナ」にとって欠かせない存在となった。

  • パンプローナでの歴史的な夜

    ペドリはエル・サダルでのバルセロナ2-1勝利で、クラブ通算200試合目の先発を達成。23歳159日での到達はクラブ最年少記録だ。 従来の記録は23歳227日で達成したメッシ、さらにその前のシャビ・エルナンデスの記録を更新した。

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    チームの中心

    ガビなど若手が台頭する中盤でも、23歳の彼は依然として不可欠な要だ。フリック監督は彼の卓越した技術を戦術の柱とし、チームはこれなしでは機能しないと語る。 現時点ではペドリが最年少記録保持者だが、ラミン・ヤマルやパウ・クバルシの急成長を見れば、この記録も近い将来、他の若手によって塗り替えられるかもしれない。

  • 安定した創作活動

    ペドリは今シーズン26試合に出場し、2ゴール8アシストを記録。その活躍はバルセロナの首位独走（残り4試合で14ポイント差）に直結している。ダブルピボットでリズムを支配し、チームの創造性を支えている。

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    完璧な仕上がりを目指して

    フリック監督のチームは、残る試合を全勝し今シーズン最終盤を迎える。 100ポイント到達には、レアル・マドリードとの「エル・クラシコ」、アラベス、ベティス、バレンシア戦という難関を突破する必要がある。優勝は目前だが、10年以上前にジョゼ・モウリーニョとティト・ビラノバが達成した記録に並ぶには、この安定感を保つことが不可欠だ。

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