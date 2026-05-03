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ペドリがリオネル・メッシのバルセロナ記録を更新し、注目すべき節目を達成した。
パンプローナでの歴史的な夜
ペドリはエル・サダルでのバルセロナ2-1勝利で、クラブ通算200試合目の先発を達成。23歳159日での到達はクラブ最年少記録だ。 従来の記録は23歳227日で達成したメッシ、さらにその前のシャビ・エルナンデスの記録を更新した。
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チームの中心
ガビなど若手が台頭する中盤でも、23歳の彼は依然として不可欠な要だ。フリック監督は彼の卓越した技術を戦術の柱とし、チームはこれなしでは機能しないと語る。 現時点ではペドリが最年少記録保持者だが、ラミン・ヤマルやパウ・クバルシの急成長を見れば、この記録も近い将来、他の若手によって塗り替えられるかもしれない。
安定した創作活動
ペドリは今シーズン26試合に出場し、2ゴール8アシストを記録。その活躍はバルセロナの首位独走（残り4試合で14ポイント差）に直結している。ダブルピボットでリズムを支配し、チームの創造性を支えている。
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完璧な仕上がりを目指して
フリック監督のチームは、残る試合を全勝し今シーズン最終盤を迎える。 100ポイント到達には、レアル・マドリードとの「エル・クラシコ」、アラベス、ベティス、バレンシア戦という難関を突破する必要がある。優勝は目前だが、10年以上前にジョゼ・モウリーニョとティト・ビラノバが達成した記録に並ぶには、この安定感を保つことが不可欠だ。