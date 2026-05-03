ガビなど若手が台頭する中盤でも、23歳の彼は依然として不可欠な要だ。フリック監督は彼の卓越した技術を戦術の柱とし、チームはこれなしでは機能しないと語る。 現時点ではペドリが最年少記録保持者だが、ラミン・ヤマルやパウ・クバルシの急成長を見れば、この記録も近い将来、他の若手によって塗り替えられるかもしれない。