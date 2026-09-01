アルフレード・ペドゥッラーが、ユヴェントスと同クラブ保有の2選手、ニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスを巡る興味深い移籍市場の舞台裏を明かした。「控え2人がユーベのユニフォームを着て主役に、いや決定的な存在になった。ピッチでの出来事と交渉が交錯すると、たいていはこういう形で彼らの移籍市場も変わり得る。話しているのはニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスのことだ。2人は一度も非売品と見なされたことはなく、さまざまな動きの中心にいた。とりわけニコについては、値札の値引きを常に求め、いかなる交換案も拒んできたアトレティコ・マドリーを当事者とする終わりの見えない駆け引きがあった。しかし、わずか1週間前にはニコ・ゴンサレスとコープマイネルスの両者がローマに強く売り込まれていたものの、交渉を始められるだけの余地はなかった。ローマには別の狙いがあり、その一方でユーベは余剰戦力候補だった2人の笑顔を取り戻した」と述べた。