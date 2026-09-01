アルフレード・ペドゥッラーが、ユヴェントスと同クラブ保有の2選手、ニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスを巡る興味深い移籍市場の舞台裏を明かした。「控え2人がユーベのユニフォームを着て主役に、いや決定的な存在になった。ピッチでの出来事と交渉が交錯すると、たいていはこういう形で彼らの移籍市場も変わり得る。話しているのはニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスのことだ。2人は一度も非売品と見なされたことはなく、さまざまな動きの中心にいた。とりわけニコについては、値札の値引きを常に求め、いかなる交換案も拒んできたアトレティコ・マドリーを当事者とする終わりの見えない駆け引きがあった。しかし、わずか1週間前にはニコ・ゴンサレスとコープマイネルスの両者がローマに強く売り込まれていたものの、交渉を始められるだけの余地はなかった。ローマには別の狙いがあり、その一方でユーベは余剰戦力候補だった2人の笑顔を取り戻した」と述べた。
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ペドゥッラ：「1週間前、ニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスがローマに売り込まれていた」
先週土曜日、ユヴェントスがアリアンツ・スタジアムで行われた2026-27シーズンのセリエA第2節でパルマを2-0で破った試合で、2ゴールを挙げたのはニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスだったことを改めて思い出しておきたい。長らく移籍市場で去就が取り沙汰されてきたアルゼンチン人とオランダ人の両選手だが、移籍市場最終盤に劇的なサプライズがない限り、コンティナッサに残る見込みだ。
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