ペップ・グアルディオラは当面プレミアリーグに残る見込みだ。ここ数か月は退任が噂されていたが、マンチェスター・シティとの契約を再延長する方向で調整している。

来季2026-27も続投する意向を示した。シティは後任候補にエンツォ・マレスカをリストアップしているとガーディアンが報じた。

グアルディオラはエティハド・スタジアムでの仕事への熱意とクラブの安定性を強調し、「この人たちと働かなければ、タイトルを獲っても10年は続かなかっただろう」と語った。

さらに彼は「イルカイ・ギュンドアンが『シティではすべてが完璧に整っている。だから12年も13年もチャンピオンズリーグに出場できる』と言ってくれるのが嬉しい。戦術もシステムも選手もスタッフも一貫しているから、いつもタイトルを争えるのだ」と語った。

今季はすでにカラバオ・カップを制し、リーグでもアーセナルと優勝を争う。20日頃にはチェルシーとのFAカップ決勝も控える。

グアルディオラ監督は、昨季シティがチャンピオンズリーグ出場権を勝ち取らねばならなかった時と比べ、今季の3冠への道のりはそれほどストレスを感じていないと認めた。 「試合前の数時間はプレッシャーを感じるが、試合と試合の間は落ち着いている。昨季は出場権を逃したらクラブがどうなるか24時間心配していた」と語った。