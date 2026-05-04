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ペップ・グアルディオラ監督、2026-27シーズンもマンチェスター・シティに残る意向を示唆
マレスカがマンチェスター・シティと接触
シティの指揮官はエティハドで10年目を迎え、この間は前例のない成功をもたらした。彼のコメントは、元バルセロナとバイエルン監督が2026-27シーズンもマンチェスターに残るとのサポーターの期待を高めている。エンツォ・マレスカがシティの監督に就くとの報道もあるが、グアルディオラはクラブにさらに成功をもたらす意欲があると強調した。
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グアルディオラが、今もやる気を感じている理由を語る。
グアルディオラ監督は、エティハド・スタジアムでの仕事への変わらぬ情熱と、クラブの安定性を語った。
「素晴らしい環境がなければ、タイトルを取っても10年も続けられなかった」とグアルディオラは『ガーディアン』の取材に語った。「今は幸せというわけではないが、休みの日でも職場に来るほどエネルギーが湧いてくる」
また、彼はこう続けた。「グンド（イルカイ・ギュンドアン）がバルセロナから戻って『マンチェスター・シティは最高だ』と言ったのが本当に好きだ。 そういうことが起こる時、私たちは正しい方向に進んでいる。だからこそ、ここ12年、13年、14年と、一貫してチャンピオンズリーグに出場し続けている。戦術、システム、選手、監督が常に一貫しているからこそ、私たちは常にタイトルを争い続けているんだ。それはまるで、人々に心地よさを感じさせる『バブル』のようなものなんだ。」
優勝争いの中でも、チームは安定を保っている。
シティは首位アーセナルを追走し、プレミアリーグ優勝の望みを繋いでいる。すでにカラバオ・カップを制し、チェルシーとのFAカップ決勝も控える。
「試合前の数時間はプレッシャーを感じるが、試合と試合の間は落ち着いている。昨季は『CLに出場できなければクラブはどうなるのか』と24時間考え、大きなプレッシャーを感じた」と彼は語った。「今季はカラバオ・カップを制し、再びFAカップ決勝に進出し、今もアーセナルと戦っている。本当に素晴らしいことだ。 チャンピオンズリーグでは勝ち進みたかったが、レベルが高く、来季への良い学びになる。」
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優勝争いには重要な試合が残っている。
シティは現在、プレミアリーグのエバートン戦に集中している。優勝争いでアーセナルを追い続けるため、グアルディオラ率いるチームは勝利が必須だ。シティは2試合多く消化しており、6ポイント差で首位を追う。複数タイトル獲得の可能性はまだあり、監督も活力を取り戻している。今後数週間は、シティのシーズンだけでなくグアルディオラの将来にも決定的な時期となるだろう。