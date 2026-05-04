グアルディオラ監督は、エティハド・スタジアムでの仕事への変わらぬ情熱と、クラブの安定性を語った。

「素晴らしい環境がなければ、タイトルを取っても10年も続けられなかった」とグアルディオラは『ガーディアン』の取材に語った。「今は幸せというわけではないが、休みの日でも職場に来るほどエネルギーが湧いてくる」

また、彼はこう続けた。「グンド（イルカイ・ギュンドアン）がバルセロナから戻って『マンチェスター・シティは最高だ』と言ったのが本当に好きだ。 そういうことが起こる時、私たちは正しい方向に進んでいる。だからこそ、ここ12年、13年、14年と、一貫してチャンピオンズリーグに出場し続けている。戦術、システム、選手、監督が常に一貫しているからこそ、私たちは常にタイトルを争い続けているんだ。それはまるで、人々に心地よさを感じさせる『バブル』のようなものなんだ。」