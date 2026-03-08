キアラン・トリッピアがドクを後ろから引っ張ったように見えた場面で、レフェリーのサミュエル・バロットがファウルを宣告しなかったことにシティの指揮官は激怒した。「聞いてくれ、ペナルティの有無が問題じゃない。理解しがたい審判の判断がある。ジェレミーが背後から引っ張られた時、どこでもファウルだ。ここだけ違う。これが現実だ」 2試合の出場停止処分が下るだろう。私は次の2試合を休んで休暇に入り、チームは続けていく」とグアルディオラ監督は試合終了後、TNTスポーツに語った。

さらに不満を膨らませ、こう付け加えた。「言っておくが、我々はこの国で全ての記録を持っている。全てだ。どんなことがあってもな。 監督として最多イエローカード記録も持っている。全ての記録を狙っていたが、今や手に入れた——2試合の出場停止だ。次の2試合は休暇を取る。10年経っても理解できないことがある。あのプレーを再検討してほしい。もちろんドクやチーム全員を擁護するつもりだ」