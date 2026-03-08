AFP
ペップ・グアルディオラ監督、2試合の出場停止処分を受けた後「休暇を取ってもいい」と冗談を飛ばすも、カラバオ杯決勝ではベンチ入り予定
グアルディオラ、タッチライン禁止処分を受ける
オマル・マルムシュの2得点でシティの準々決勝進出を決めた勝利にもかかわらず、試合後の話題はグアルディオラ監督のベンチ不在が中心となった。 今シーズン導入された規定により、プレミアリーグの監督はイエローカード3枚で1試合の出場停止、6枚で2試合の出場停止処分となる。グアルディオラはこの知らせを、彼特有の皮肉を交えて受け止め、タッチラインから離れる強制的な時間を冗談交じりに語った。
「休日」期間中、ペップが審判の判定のばらつきに激怒
キアラン・トリッピアがドクを後ろから引っ張ったように見えた場面で、レフェリーのサミュエル・バロットがファウルを宣告しなかったことにシティの指揮官は激怒した。「聞いてくれ、ペナルティの有無が問題じゃない。理解しがたい審判の判断がある。ジェレミーが背後から引っ張られた時、どこでもファウルだ。ここだけ違う。これが現実だ」 2試合の出場停止処分が下るだろう。私は次の2試合を休んで休暇に入り、チームは続けていく」とグアルディオラ監督は試合終了後、TNTスポーツに語った。
さらに不満を膨らませ、こう付け加えた。「言っておくが、我々はこの国で全ての記録を持っている。全てだ。どんなことがあってもな。 監督として最多イエローカード記録も持っている。全ての記録を狙っていたが、今や手に入れた——2試合の出場停止だ。次の2試合は休暇を取る。10年経っても理解できないことがある。あのプレーを再検討してほしい。もちろんドクやチーム全員を擁護するつもりだ」
セント・ジェームズ・パークでの「最高のパフォーマンス」
セント・ジェームズ・パークでの戦術的な見事な試合運びにより、シティはグアルディオラ監督体制下で10年間で9度目となるFAカップベスト8進出を果たした。ハービー・バーンズの早い時間帯の先制点を凌ぎ、マグパイズを圧倒。サヴィーニョとマルムーシュがエディ・ハウ率いるチームにとって決定力の高さを証明した。3-1の勝利を振り返り、グアルディオラ監督は称賛の言葉を惜しまなかった。 「素晴らしい試合だった。特にサヴィーニョとジェレミー・ドクを中心に、我々が連続したパスを繋ごうとした時の決定力。これは我々がこのスタジアムで共に過ごした中で、私が目にした最高のパフォーマンスだ。本当に、本当に良かった」と彼は続けた。
ウェンブリーでの安堵の表情を見せるペップ
シティのサポーターにとって幸いなことに、この出場停止処分はプレミアリーグとFAカップの試合にのみ適用される。つまりグアルディオラ監督は、3月22日のアーセナル戦（カラバオカップ決勝）ではタッチラインに立つことができる。ただし、今後のウェストハム戦（リーグ戦）と、まだ組み合わせが決まっていないFAカップ準々決勝では、スタンドから観戦せざるを得ない。 国内戦以外では、シティは水曜夜にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリードとの第1戦に臨む。
