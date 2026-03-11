Getty Images Sport
翻訳者：
ペップ・グアルディオラ監督、引退について言及 マンチェスター・シティ指揮官が「レアル・マドリード、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンとのビッグマッチが恋しくなるだろう」と認める
舞台裏での潜在的な移行
シティの首脳陣は昨年12月から後継者計画を積極的に進めており、エンツォ・マレスカ前アシスタント監督が後任候補と報じられる一方、グアルディオラ監督が裏方職へ移行する可能性も示唆されている。シティ、バイエルン、バルセロナで圧倒的な成功を収めた同監督は、今シーズンを通じて退任を示唆する発言を続けており、7月に「再び休養を取る予定だ」と公言した姿勢を裏付けている。 「シティでのこの段階を終えたら、間違いなく引退する。決まっている、それ以上だ」と彼は昨年語った。「休む期間はわからない…だがシティでのこの段階を終えたら引退する。自分自身に集中する必要があるからだ」
- Getty Images Sport
ヨーロッパでの大舞台を逃す
このトーンの変化は、今週水曜夜に開催されるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でのレアル・マドリードとの重要な一戦を前にして起こった。カタルーニャの天才監督は、トップレベルの指揮官としての重圧が感情的に大きな負担となっていることを認め、それが退任に関する自身の考えに影響を与えていると語った。
TNTスポーツのインタビューで、グアルディオラは自身の職務の中で恋しく思う要素について率直に語った。「もちろん、あの試合は恋しくなるだろう。この場所には信じられないほどの愛情を抱いているし、ここに来るのが好きだ。 マドリードの人々はそれを期待していないかもしれないが、私はこのクラブに深い敬意を抱いている」と語った。さらに「カンプ・ノウに行けなくなるのは寂しい。バイエルン・ミュンヘンも恋しくなるだろう。我々が勝ち進んでそこへ行けることを願っている。あの特別な夜が恋しくなる」と付け加えた。
プレミアリーグの魅力
グアルディオラはイングランドの国内スタジアムの独特の雰囲気も懐かしく思うだろう。「セルハースト・パークも恋しくなるよ、大好きだ。プレミアリーグのスタジアム…グディソン・パーク…こうしたスタジアムこそが、僕がイングランドを愛する理由の一つなんだ…FAカップ！リーグ1のチームとの対戦…本当に好きだ！でもいつか終わりが来るんだろう？」
- AFP
トロフィー獲得への最後の追い込み
今シーズンがグアルディオラの最後のシーズンとなるなら、彼はさらなるタイトル獲得によってシティでの非凡な在任期間を最高の形で締めくくる決意だ。現在プレミアリーグで2位につけ、首位アーセナルに7ポイント差をつけられているが、彼はすでに6度制しているタイトル獲得の可能性をまだ残している。さらに、2022-23シーズンにクラブ史上初の欧州タイトル獲得を導いた実績を持つ彼は、シティを再びチャンピオンズリーグの頂点へ導くことを望んでいる。
広告