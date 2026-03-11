このトーンの変化は、今週水曜夜に開催されるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でのレアル・マドリードとの重要な一戦を前にして起こった。カタルーニャの天才監督は、トップレベルの指揮官としての重圧が感情的に大きな負担となっていることを認め、それが退任に関する自身の考えに影響を与えていると語った。

TNTスポーツのインタビューで、グアルディオラは自身の職務の中で恋しく思う要素について率直に語った。「もちろん、あの試合は恋しくなるだろう。この場所には信じられないほどの愛情を抱いているし、ここに来るのが好きだ。 マドリードの人々はそれを期待していないかもしれないが、私はこのクラブに深い敬意を抱いている」と語った。さらに「カンプ・ノウに行けなくなるのは寂しい。バイエルン・ミュンヘンも恋しくなるだろう。我々が勝ち進んでそこへ行けることを願っている。あの特別な夜が恋しくなる」と付け加えた。