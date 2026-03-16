ペップ・グアルディオラ監督、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント第2戦を控えてマンチェスター・シティの練習を中止した後、意外な事実を明かす

マドリードは、第1戦でジュード・ベリンガムやロドリゴと共に負傷のため欠場していたキリアン・エムバペが復帰することで、第2戦に向けて勢いづくことになる。グアルディオラ監督にとって、マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナの監督としてレアル・マドリードと対戦するのは今回で30試合目となり、バルセロナでの選手時代を含めると通算50試合目となる。

監督としての戦績は14勝6分け9敗で、チームの総得点は59、マドリードは47となっている。シティでの戦績は5勝4敗3分けだが、欧州王者15回のマドリードとのノックアウトステージ5試合のうち2勝を挙げている。

グアルディオラは次のように振り返った。「（レアル・マドリードとの対戦で）経験してきたことに非常に満足している。これほど多くの試合を経験することで視野が広がり、結果も悪くない。我々は多くの素晴らしいことを成し遂げてきたし、明日何が起ころうとも、選手や監督として経験してきたすべてが変わることはない。」

選手たちを鼓舞するための特別なメッセージを用意しているかと問われると、彼はこう付け加えた。「言うべきことはほとんどない。これは決勝戦のようなものだ。我々は皆大人だし、何をすべきか分かっている。この対戦の流れを変えるには、完璧な試合をしなければならない。」