Getty Images Sport
翻訳者：
ペップ・グアルディオラ監督、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント第2戦を控えてマンチェスター・シティの練習を中止した後、意外な事実を明かす
トレーニングの判断における疲労の要因
シティにとって不利な状況にもかかわらず、グアルディオラ監督は試合前日のトレーニングを行わないことを決定した。その代わり、シティは試合当日にトレーニングを行う予定だ。監督が試合前日のトレーニングを中止するのは今回で3度目となる。11月のボルシア・ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦（シティが4-1で勝利）や、12月のフラム戦（5-4で勝利）の前にも同様の措置をとっていた。
マドリードとの第2戦は、シティにとって7日間で3試合目となる。グアルディオラ監督は、スペイン遠征による疲労と、土曜日のウェストハム戦（1-1の引き分け）が、トレーニングを中止する決断を下した要因の一つだと述べた。また、トレーニングはそもそもあまり役に立たないと断言した。
- AFP
グアルディオラ：「トレーニングだけではそれほど上達しない」
グアルディオラ監督は記者会見で次のように語った。「我々はマドリードにいて、ホテルに遅くまで滞在し、朝に戻ってきて、練習はなかった。昨日（ウェストハム戦後）は午前2時か3時に戻ってきた。現代サッカーにおいて、練習をしてもそれほどパフォーマンスは向上しない。今シーズン、私はそれを2、3回行った。ドルトムント戦の前、フラム戦の前だ。時には練習をすることもあれば、家にいることもある。選手たちは互いをよく理解しており、多くのことを練習している。」
そうした試合前の練習を休んだことが、ドルトムントやフラム戦への準備に役立ったかどうか尋ねられると、彼はこう答えた。「分からない。」
ベルナルド：トレーニングをしないことは「心を解放する」ことになる
シティのキャプテン、ベルナルド・シルバは、練習中止の決定について驚きはなかったと強調した。 「過去にも、試合に負けた時、勝った時、あるいは監督がチームにとって最善だと感じた時には、何度もそうしてきました」と彼は説明した。「そして今週は移動も多かったため、監督は、私たちにとって十分な睡眠をとること、もう1日家にいて頭をリフレッシュし、明日、より強くなって試合に臨めるようにすることが最善だと考えたのだと思います」
シティが逆転勝利を収められるかとの問いに、ポルトガル人選手はこう答えた。「このスポーツは、サッカーの試合では何が起こるかわからないということを教えてくれた。マドリードでの結果は本当に悪かったが、我々は戦う。厳しい戦いになることは承知の上で、間違いなく最後まで戦うつもりだ。 相手は非常に手強い。第1戦の結果は良くなかったが、特にここエティハドでのホームゲームでは、何が起こるかわからない。」
- AFP
シティは勝ち進むために「完璧な試合」が必要だ
マドリードは、第1戦でジュード・ベリンガムやロドリゴと共に負傷のため欠場していたキリアン・エムバペが復帰することで、第2戦に向けて勢いづくことになる。グアルディオラ監督にとって、マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナの監督としてレアル・マドリードと対戦するのは今回で30試合目となり、バルセロナでの選手時代を含めると通算50試合目となる。
監督としての戦績は14勝6分け9敗で、チームの総得点は59、マドリードは47となっている。シティでの戦績は5勝4敗3分けだが、欧州王者15回のマドリードとのノックアウトステージ5試合のうち2勝を挙げている。
グアルディオラは次のように振り返った。「（レアル・マドリードとの対戦で）経験してきたことに非常に満足している。これほど多くの試合を経験することで視野が広がり、結果も悪くない。我々は多くの素晴らしいことを成し遂げてきたし、明日何が起ころうとも、選手や監督として経験してきたすべてが変わることはない。」
選手たちを鼓舞するための特別なメッセージを用意しているかと問われると、彼はこう付け加えた。「言うべきことはほとんどない。これは決勝戦のようなものだ。我々は皆大人だし、何をすべきか分かっている。この対戦の流れを変えるには、完璧な試合をしなければならない。」
広告