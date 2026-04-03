ペップ・グアルディオラ監督、リヴァプールのスター選手モハメド・サラーとのマンチェスター・シティ戦を控えて、「真のレジェンド」と称賛

プレミアリーグを代表する伝説的な選手のキャリアに幕が下りようとしている中、グアルディオラ監督は敬意を表した。土曜日にエティハド・スタジアムで行われるFAカップ準々決勝を前にメディアの取材に応じたマンチェスター・シティの監督は、これまで何度も自身の頭痛の種となってきたこのフォワードへの称賛を惜しまなかった。

「偉大な選手の一人だ。なんて素晴らしい選手だろう！彼は信じられないほど素晴らしい人間だと思う」とグアルディオラは記者団に語った。「ゴールとアシスト、彼が成し遂げた功績は、リヴァプールにとっても、プレミアリーグ全体にとっても、まさに伝説だ。明日、この国で彼に別れを告げるのにふさわしい時だと思う。彼は、世界のサッカー、とりわけこの国に与えてきた多大な貢献に対し、この上ない称賛を受けるに値する人物だ」