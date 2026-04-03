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ペップ・グアルディオラ監督、リヴァプールのスター選手モハメド・サラーとのマンチェスター・シティ戦を控えて、「真のレジェンド」と称賛
グアルディオラが偉大な選手の一人を称賛
プレミアリーグを代表する伝説的な選手のキャリアに幕が下りようとしている中、グアルディオラ監督は敬意を表した。土曜日にエティハド・スタジアムで行われるFAカップ準々決勝を前にメディアの取材に応じたマンチェスター・シティの監督は、これまで何度も自身の頭痛の種となってきたこのフォワードへの称賛を惜しまなかった。
「偉大な選手の一人だ。なんて素晴らしい選手だろう！彼は信じられないほど素晴らしい人間だと思う」とグアルディオラは記者団に語った。「ゴールとアシスト、彼が成し遂げた功績は、リヴァプールにとっても、プレミアリーグ全体にとっても、まさに伝説だ。明日、この国で彼に別れを告げるのにふさわしい時だと思う。彼は、世界のサッカー、とりわけこの国に与えてきた多大な貢献に対し、この上ない称賛を受けるに値する人物だ」
- Getty Images Sport
サラーのマンチェスター・シティとの最後の対決
エティハド・スタジアムで行われる今度のカップ戦は、サラーがリヴァプールのユニフォームを着てマンチェスター・シティと対戦する最後の機会となる。2017年にローマから加入して以来、33歳のサラーはこのライバル戦において決定力のある存在として確固たる地位を築き、クラブでの全大会通算255ゴールを記録している。
今シーズン、リヴァプールはプレミアリーグで5位に沈むなど苦戦を強いられているが、サラーは依然としてアルネ・スロット監督率いるチームにとって最大の脅威である。グアルディオラ監督もこのエジプト人選手の記録を熟知しており、サラーは過去25試合でマンチェスター・シティ相手に13ゴールを挙げている。ただし、今シーズンのこれまでの2試合では得点を挙げていない。
スロットバックがタイトル獲得の原動力に
グアルディオラが彼を封じ込めることに注力する一方、リヴァプールのアルネ・スロット監督は、サラーがアンフィールドでのキャリアに最後の魔法をかけてくれることを期待している。スロット監督は、このフォワードが体調を整えており、マンチェスター遠征に帯同可能であることを確認し、去就が決まっているにもかかわらず、エジプト人選手はチームのために全力を尽くしていると強調した。
「彼が移籍を表明してから起こっていることは、彼が完全に値するものだ」とスロット監督は語った。「このクラブでの信じられないほどのキャリア、3日おきにトロフィーを獲得し、彼が獲得したすべてのトロフィーの前で写った美しい写真を見た。だから、シーズン終了までにあと2つトロフィーを加えられることを願っている。もしモハメドがここ数年のような好調を維持してくれれば、それは我々にとって大きな助けになるだろう」
- AFP
グアルディオラ、リヴァプールの脅威を警戒
サラーの個人としての輝きに加え、グアルディオラ監督はリヴァプールのチーム状況についても言及した。リーグ戦3試合未勝利という不振によりトップ4入りの望みが危ぶまれているものの、シティの指揮官は、たとえサラーが去ったとしても、リヴァプールが長期的に競争力を維持するための基盤は整っていると確信している。
「チームは昨シーズン、今後何年にもわたってトップレベルで戦い続けるために莫大な投資を行った。彼らはチャンピオンズリーグに出場している」とグアルディオラは、リヴァプールが間もなく迎えるパリ・サンジェルマンとの準々決勝に言及して付け加えた。「彼らは優勝候補であり、トップクラスの選手たちだ」