ペップ・グアルディオラ監督、マンチェスター・シティ対レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ戦を前に、キリアン・エムバペが女優エステル・エクスポシトとパリで会った件について冗談を飛ばす
ペップがレアル・マドリードとの決戦前に脚光を浴びる
レアル・マドリードのフォワードは、長引く負傷についてセカンドオピニオンを求めるためパリを訪れたと報じられている。しかし話題となったのは医療コンサルタントだけではない。ムバッペがスペイン人女優エスポシトと共にフランスの首都で目撃されたのだ。 この映像はSNS上で激しい憶測を呼び起こし、画質が粗いにもかかわらず、二人の関係性に関する継続的な噂に大きな信憑性を加えた。グアルディオラ監督は、欧州のビッグナイトを前に流布する最新のゴシップを明らかに把握していたようだ。
シティの監督による生意気な返答
回復の重要な段階にあるムバッペのパリ訪問について見解を問われると、グアルディオラ監督は当初冷静を装ったが、やがて会場を笑いに包む一言を放った。「回復中のムバッペがパリに行くことについて、私の意見がそんなに重要なのか？」とシティの指揮官は問い返し、なぜレアル・マドリード選手の移動計画が自身の記者会見で話題になるのか一瞬首をかしげた。
しかし元バルセロナ指揮官は、ネット上で拡散したムバッペとエクスポシトの写真をほのめかす皮肉をこらえきれなかった。「ところで報道によれば、彼は一人じゃなかったらしいよ」とグアルディオラは笑いながら付け加えた。
フランス人への敬意を欠く意図は一切ありません
冗談めかして言ったものの、グアルディオラ監督はすぐに選手のプライベートな時間を守る権利を擁護し、こうした状況はサッカー界全体でよくあることだと指摘した。負傷中にもかかわらず旅行したり公の場に姿を見せたりする行為がプロ意識に欠けるという見解を、彼は一蹴した。
「私の意見がそんなに重要か？我々のクラブでも起きていることだ。どのクラブでも起きている。そして、それは失礼なことだとは思わない」とシティ監督は結論づけた。
焦点が再びピッチに戻る
シティとマドリードのライバル関係は、現代欧州サッカーを代表する対戦の一つとなった。劇的なロスタイム逆転劇から支配的なポゼッションサッカーの真髄まで、両者の対戦は常にドラマを生み出す。グアルディオラ監督とレアル・マドリードの因縁は、バルセロナ監督時代の伝説的な時代にまで遡り、既に熱を帯びた物語にさらなる深みを加えている。 第1戦が迫る中、両陣営にとってムバッペの健康状態が焦点となっている。アルヴァロ・アルベロア監督は、このフランス人選手がプレー可能な状態にあるかどうかをまだ確認していない。レアル・マドリードは主将が先頭に立つことを切望する一方、シティはあらゆる可能性に備えている。
