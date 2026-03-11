ペップ・グアルディオラ監督、マンチェスター・シティ対レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ戦を前に、キリアン・エムバペが女優エステル・エクスポシトとパリで会った件について冗談を飛ばす

回復の重要な段階にあるムバッペのパリ訪問について見解を問われると、グアルディオラ監督は当初冷静を装ったが、やがて会場を笑いに包む一言を放った。「回復中のムバッペがパリに行くことについて、私の意見がそんなに重要なのか？」とシティの指揮官は問い返し、なぜレアル・マドリード選手の移動計画が自身の記者会見で話題になるのか一瞬首をかしげた。

しかし元バルセロナ指揮官は、ネット上で拡散したムバッペとエクスポシトの写真をほのめかす皮肉をこらえきれなかった。「ところで報道によれば、彼は一人じゃなかったらしいよ」とグアルディオラは笑いながら付け加えた。