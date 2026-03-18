ハーランドのカラバオカップ決勝の出場は？ グアルディオラ監督が状況を明かす

シティがまだ追いかけている最中にハーランドを交代させたという判断は、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーであるウェイン・ルーニーをはじめとする解説者たちの間で疑問の声が上がった。ノルウェー人ストライカーは、彼自身の基準からすれば不振の時期が続いている（直近17試合で4得点）。一方で、このマドリー戦では5本の枠内シュートを放ち、41分にはゴールを決めるなど存在感を示していた。 ルーニーはこのエースをピッチに残し、逆転劇の先頭に立たせるべきだったと感じたようだ。

「彼にもう少し長くピッチに残り、シティが2点目を狙う姿を見たかった」とルーニーは『Amazon Prime Sport』の放送中に語った。

「ペップとハーランドは、この対決がもう決着がついたことを知っていたから彼を休ませることを選んだんだ」

この交代により最終的にオマル・マーモウシュが投入されたが、シティは必要な得点を奪うことができず。ヴィニシウスが終盤に決勝ゴールを決め、マドリーが合計スコア5-1で試合を締めくくった。