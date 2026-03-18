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ハーランドのカラバオカップ決勝の出場は？ グアルディオラ監督が状況を明かす
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欧州市場の低迷の中、まさに時宜を得た追い風
マンチェスター・シティは日曜日にアーセナルと対戦するカラバオ・カップ決勝を前に、大きな後押しを受けた。レアル・マドリー戦の60分にハーランドが交代した際、特にベンチに向かう際に首を横に振っているように見えたことから懸念の声が上がっていた。しかし、シティの監督はこのスター選手の怪我に関する憶測を即座に否定した。
- Getty Images Sport
決戦でのハーランドの出場を許可
「アーリング・ハーランドに怪我はない」と、グアルディオラ監督は試合後に記者団に語った。
「カップ戦の決勝、アーセナル戦には出場可能だ」
困難なシーズンを送る中、クラブが初のタイトル獲得を目指すにあたり、このニュースはエティハドのサポーターにとって大きな安堵となるだろう。現在プレミアリーグの優勝争いをリードするアーセナルと対戦する中、攻撃の要がウェンブリーでの一戦に万全の状態で臨めることは不可欠だ。
ルーニーはハーランドの交代に疑問
シティがまだ追いかけている最中にハーランドを交代させたという判断は、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーであるウェイン・ルーニーをはじめとする解説者たちの間で疑問の声が上がった。ノルウェー人ストライカーは、彼自身の基準からすれば不振の時期が続いている（直近17試合で4得点）。一方で、このマドリー戦では5本の枠内シュートを放ち、41分にはゴールを決めるなど存在感を示していた。 ルーニーはこのエースをピッチに残し、逆転劇の先頭に立たせるべきだったと感じたようだ。
「彼にもう少し長くピッチに残り、シティが2点目を狙う姿を見たかった」とルーニーは『Amazon Prime Sport』の放送中に語った。
「ペップとハーランドは、この対決がもう決着がついたことを知っていたから彼を休ませることを選んだんだ」
この交代により最終的にオマル・マーモウシュが投入されたが、シティは必要な得点を奪うことができず。ヴィニシウスが終盤に決勝ゴールを決め、マドリーが合計スコア5-1で試合を締めくくった。
- Getty Images Sport
シーズンを挽回へ
シティが不振を脱しようと試みる中、焦点は早急に国内リーグ戦へと移さなければならない。チャンピオンズリーグでの敗退に加え、クラブはノッティンガム・フォレストやウェストハム戦でも勝ち点を逃した。その結果、アーセナルが首位で大きなリードを築くことに。日曜日にウェンブリーで行われる決勝は、ミケル・アルテタ率いるチームに反撃を仕掛け、シーズン終盤に向けて切実に必要とされる勢いを取り戻す絶好の機会となる。
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