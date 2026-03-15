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ペップ・グアルディオラ監督、ウェストハム戦で引き分けたマンチェスター・シティの「不適切な選手起用」を受け、ベンチに置くべきだった選手を明かす
ラヤン・チェルキの影響
シティはウェストハムと引き分けに終わり、優勝への望みが大きく後退した。これにより、首位との差は9ポイントに広がった。カタルーニャ出身の監督は、アーリング・ハーランドをバックアップするため、アントワーヌ・セメニョとオマル・マルムシュを両翼に起用したが、前線の3人には、粘り強いウェストハムの守備を崩すのに必要な流動性が欠けていた。 試合の流れが大きく変わったのは、後半にライアン・シェルキがベンチから投入された時だった。フィル・フォーデンやジェレミー・ドクといった他の交代選手と共に、シェルキは前半1時間に欠けていた創造的な火花を散らした。狭いスペースでのボールさばきで度々ハマーズの守備陣を崩したが、シティは結局、勝ち越しゴールを奪うことはできなかった。
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グアルディオラ監督が戦術的なミスを認める
結果と選手起用を振り返り、グアルディオラ監督はピッチサイドでの自身の采配について率直に評価した。「選手選びが間違っていた」とシティの監督は説明した。「今なら、選手起用について私を激しく批判しても構わない。今こそ、その批判を受けるに値する。時にはチームのバランスを考慮しなければならないからだ。 （今シーズンの）序盤に、アーリングをジェレミー［ドク］やシェルキと組ませると、チームが著しくバランスを崩し、プレミアリーグのチームに不可欠な安定性を欠くことが分かった」
変革の年における安定の構築
勝ち点を逃したにもかかわらず、シティの監督は、チームがまだ独自のスタイルを確立しつつある段階にあるとはいえ、正しい方向に向かっているとの楽観的な見方を崩していない。彼はセメニョの起用を擁護しつつも、特に試合終盤に展開が広くなった際には、チェルキが持つ無視できない独自の脅威を認めた。
「このチームは成長している。シーズン序盤から大きく成長してきたと思うが、まだ完成形には至っていない。そういうこともあるが、レイアンとのプレーが好きではないとは言わない。特に彼がベンチから出場した時は、そのインパクトが常に信じられないほどだ。 しかし、彼にはスピードが足りないこともある。セメニョとニコ・オライリーがウイングの位置でプレーし、内側に入り込んでペナルティエリアに侵入する時、チームは常に安定している。彼らは本当に、本当に素晴らしい。私は今も、チームに安定性と一貫性をもたらす最善の方法を模索している」と彼は付け加えた。
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チャンピオンズリーグでレアル・マドリードが待ち構えている
シティは、重要な欧州の試合を控えているため、国内での不振に浸いている暇はない。今週半ばにはレアル・マドリードとの対戦に集中しなければならず、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで3-0のビハインドを覆すという困難な課題に直面している。
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