ペップ・グアルディオラ監督、ウェストハム戦で引き分けたマンチェスター・シティの「不適切な選手起用」を受け、ベンチに置くべきだった選手を明かす

勝ち点を逃したにもかかわらず、シティの監督は、チームがまだ独自のスタイルを確立しつつある段階にあるとはいえ、正しい方向に向かっているとの楽観的な見方を崩していない。彼はセメニョの起用を擁護しつつも、特に試合終盤に展開が広くなった際には、チェルキが持つ無視できない独自の脅威を認めた。

「このチームは成長している。シーズン序盤から大きく成長してきたと思うが、まだ完成形には至っていない。そういうこともあるが、レイアンとのプレーが好きではないとは言わない。特に彼がベンチから出場した時は、そのインパクトが常に信じられないほどだ。 しかし、彼にはスピードが足りないこともある。セメニョとニコ・オライリーがウイングの位置でプレーし、内側に入り込んでペナルティエリアに侵入する時、チームは常に安定している。彼らは本当に、本当に素晴らしい。私は今も、チームに安定性と一貫性をもたらす最善の方法を模索している」と彼は付け加えた。