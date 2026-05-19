数日前まで監督の留任が伝えられていたため、トップチームの選手たちは突然の発表に大きな衝撃を受けた。クラブ内部の動揺について、関係者は『サン・スポーツ』にこう語った。「ペップは試合直前のタイミングで怒っている。彼は深夜、選手たちをグループ通話に呼び、退任を伝えた。また、このニュースが流れた経緯を謝罪した。 彼自身も突然の展開だった。選手たちは先週の土曜日まで残留すると聞いていたため、全員が衝撃を受けている」