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ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティ退任のリークに怒り、深夜に選手を招集してグループ通話を行った。
撤退計画が早くに漏れた
グアルディオラ監督は、日曜日のプレミアリーグ最終戦でアストン・ヴィラと対戦した後、クラブを去ると選手たちに告げた。55歳の同監督は、ボーンマスとの必須アウェイ戦を前にこの人事情報が流出したことに怒っている、と『ザ・サン』が報じた。 彼はここ数日沈黙を貫き、契約が残り12カ月あることから任期を全うするつもりだと主張していた。
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深夜の通話の詳細が明らかになる
数日前まで監督の留任が伝えられていたため、トップチームの選手たちは突然の発表に大きな衝撃を受けた。クラブ内部の動揺について、関係者は『サン・スポーツ』にこう語った。「ペップは試合直前のタイミングで怒っている。彼は深夜、選手たちをグループ通話に呼び、退任を伝えた。また、このニュースが流れた経緯を謝罪した。 彼自身も突然の展開だった。選手たちは先週の土曜日まで残留すると聞いていたため、全員が衝撃を受けている」
マレスカの名が挙げられ、一つの時代が終わる。
グアルディオラの退任が迫っている。2016年のバイエルン・ミュンヘンからの移籍以来、10年間で17の主要タイトルを獲得した。内訳はプレミアリーグ6回、2023年のチャンピオンズリーグ初制覇、そして今季のFAカップ決勝でチェルシーを1-0で破って達成した国内カップ2冠だ。 後任には、1月にスタンフォード・ブリッジを去った元アシスタントコーチのエンツォ・マレスカが就く可能性が高いと『The Athletic』が報じている。
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エティハドでの感動的なフィナーレが待ち受けている
シティが優勝争いを最終節まで続けるには、まずボーンマス戦に勝つ必要がある。勝てば、日曜のアストン・ヴィラ戦はグアルディオラ監督の593試合目となり、おそらく最終戦になる。 また、今夏退団が決まっているベテラン、ベルナルド・シルバとジョン・ストーンズにとっても、一つの時代の終わりとなる。