独立委員会の最終決定が間近に迫っており、今シーズン終了後に結論が出る見通しだ。グアルディオラ監督は調査について語った際、クラブ経営陣への信頼を強調した。

「彼らを信頼している」とマンチェスター・イブニング・ニュースの取材に語った。「話し合い、行動を見て信頼している。起きたことは事実だ。当時のスタッフはいない。だから信頼している。以前も言った通りだ」

また、判決後に公に反応するかと問われると、長期化を指摘しつつ「見つかったらね」と語った。