AFP
翻訳者：
ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティが115件のFFP違反容疑で調査されている件について、自身の見解を語った。プレミアリーグを6度制した同監督は、制裁が下される前に退任する意向だ。
シティが判決を待つ中、グアルディオラ監督は信念を貫く
グアルディオラが10年の栄光に幕を閉じようとする今、プレミアリーグの財務不正疑惑調査が最大の話題だ。 告発内容は2009～2018年の財務違反疑惑で、シティは2023年2月に正式に告発された。この問題はイングランドサッカー史上最大級の法的紛争となっている。
- AFP
グアルディオラ監督がシティへの支持を改めて表明した
独立委員会の最終決定が間近に迫っており、今シーズン終了後に結論が出る見通しだ。グアルディオラ監督は調査について語った際、クラブ経営陣への信頼を強調した。
「彼らを信頼している」とマンチェスター・イブニング・ニュースの取材に語った。「話し合い、行動を見て信頼している。起きたことは事実だ。当時のスタッフはいない。だから信頼している。以前も言った通りだ」
また、判決後に公に反応するかと問われると、長期化を指摘しつつ「見つかったらね」と語った。
重い罰則を受ける可能性がある。
クラブ史上最も成功した時期の一つに、115件の告発がシティを覆い続けている。有罪と認定されれば、減点、多額の罰金、甚至トップリーグ追放の可能性がある。どのような判決でも、長期の上訴手続きが予想される。一方、シティの元財務顧問ステファン・ボーソン氏も以前コメントしている。
『フットボール・インサイダー』の取材に「判決の起草は終盤に入ったと法律関係者に聞いた。当事者はシーズン直後に判決が出ると見込むが、外れたこともある」と語った。
「私の分析も外れたが、非公開手続きの複雑さを考慮しても、文書作成にこれ以上時間がかかるはずはなく、日々、決定が近づいている」
- Getty Images Sport
法廷闘争が続く中、新たな時代が始まる
シティは今、ピッチ内外で大きな転換期にある。グアルディオラの退任でプレミアリーグ史上屈指の成功時代は幕を閉じたが、クラブはまだ裁定を待っている。
判決の内容はクラブの将来を左右する。グアルディオラがエティハドを去った後も、115件の告発がもたらした影響は、今後数年間クラブの最優先課題であり続けるだろう。