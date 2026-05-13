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ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティが「コインの表裏」で優勝を逃すことを避けようとする中、VARを「一度も信頼したことがない」と明かした。
グアルディオラ監督、「コイン投げのような」審判の判定を批判
マンチェスター・シティのグアルディオラ監督は、イングランドのトップリーグで再び注目されるVARについて、明確な意見を述べた。週末のウェストハム戦で優勝争いのライバルであるアーセナルがVARの判定で恩恵を受けたのを見て、グアルディオラ監督は「チームの目標は審判に左右されない」と即座に語った。彼は以前からVARに懐疑的で、重要な場面でVARに依存するのは危険だと考えている。
「VARが導入されてから、私は一度も信用したことがない」とグアルディオラは語る。「常に、もっと上手くやらねば、もっと上手くやれる状態にならねばと学んできた。なぜなら、やるべきことを自分でこなせなかったと自分を責めることになるからだ。VARはコインを投げるようなものだからだ」。ストックリー・パークでの判定に運を左右されないよう、彼は選手たちに自らのパフォーマンスに集中するよう促した。
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アーセナルはVARの判定で大きな恩恵を受けた。
アーセナルはウェストハムを1-0で下し、優勝争いを維持した。ウェストハムはロスタイムにカラム・ウィルソンが同点弾を決めたが、VAR判定で取り消された。VAR担当のダレン・イングランドは主審クリス・カヴァナにモニター確認を指示し、パブロ・フェリペのファウルを認定した。
この結果、アーセナルはマンチェスター・シティに5ポイント差をつけて首位を維持したが、シティには消化試合が1試合残っている。グアルディオラ監督は「それは大会を運営する組織の仕事だ」と語り、判定への不信をにじませつつも、自身の焦点はピッチ上にあると強調した。
シティにはFAカップ決勝の傷跡が残っている
グアルディオラ監督の不信感は、国内大会の決勝で味わった苦い経験に由来する。彼は、このシステムがチームを裏切った証拠として、過去2回のFAカップ決勝を挙げた。 2024年の決勝では、アーリング・ハーランドがリサンドロ・マルティネスに倒された場面でPKが与えられず、コーナーキックではハーランドがコビー・マイヌーに掴まれたと主張。2025年の決勝でも、クリスタル・パレスのGKディーン・ヘンダーソンがペナルティエリア外でハンドをしたにもかかわらず罰せられなかったと指摘した。
グアルディオラは「2つの決勝で負けたのは、審判やVARが役割を果たさなかったからだ。だが根本原因は我々自身にある」と語った。
- AFP
注目はクリスタル・パレス戦へ
水曜日の夜、アウェイでクリスタル・パレス戦を控えるシティ。その後、チェルシーとのFAカップ決勝も待つ。グアルディオラ監督は、ミケル・アルテタ率いるアーセナルを追う中でミスを犯さないよう選手に集中を呼びかける。VARの騒動にも動じず、監督は目の前の試合に集中する構えだ。 「私はここ（マンチェスター・シティ）でも、バイエルン・ミュンヘンやバルセロナでも、選手たちに『やれ、もっとうまくやれ』と言い続けてきた」と自立を重んじる哲学を語った。「集中力を失えば危険だ。私たちにできるのは、自分たちのコントロール下でより良くすることだけ。だから、今はクリスタル・パレス戦に集中する」