ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティが「コインの表裏」で優勝を逃すことを避けようとする中、VARを「一度も信頼したことがない」と明かした。

マンチェスター・シティのグアルディオラ監督は、イングランドのトップリーグで再び注目されるVARについて、明確な意見を述べた。週末のウェストハム戦で優勝争いのライバルであるアーセナルがVARの判定で恩恵を受けたのを見て、グアルディオラ監督は「チームの目標は審判に左右されない」と即座に語った。彼は以前からVARに懐疑的で、重要な場面でVARに依存するのは危険だと考えている。

「VARが導入されてから、私は一度も信用したことがない」とグアルディオラは語る。「常に、もっと上手くやらねば、もっと上手くやれる状態にならねばと学んできた。なぜなら、やるべきことを自分でこなせなかったと自分を責めることになるからだ。VARはコインを投げるようなものだからだ」。ストックリー・パークでの判定に運を左右されないよう、彼は選手たちに自らのパフォーマンスに集中するよう促した。