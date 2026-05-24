ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティが後任を「そのまま真似る」ことはできないと警告した

グアルディオラ監督が今夏、エティハド・スタジアムを去る。2016年の就任以来、リーグ6回と3冠を達成し、プレミアリーグを変えた。

特に2017-18シーズンの「センチュリオンズ」では勝ち点100、32勝、106得点をマークし、今も最高記録として残る。 2019年には国内4冠を達成し、2023年にはチャンピオンズリーグで欧州制覇を成し遂げた。今シーズンもFAカップとカラバオカップを獲得し、有終の美を飾る。