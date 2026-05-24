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ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティが後任を「そのまま真似る」ことはできないと警告した
黄金時代の終焉
グアルディオラ監督が今夏、エティハド・スタジアムを去る。2016年の就任以来、リーグ6回と3冠を達成し、プレミアリーグを変えた。
特に2017-18シーズンの「センチュリオンズ」では勝ち点100、32勝、106得点をマークし、今も最高記録として残る。 2019年には国内4冠を達成し、2023年にはチャンピオンズリーグで欧州制覇を成し遂げた。今シーズンもFAカップとカラバオカップを獲得し、有終の美を飾る。
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模倣の罠を避ける
マンチェスター・シティが後任監督を探している中、グアルディオラは理事会に助言しない意向を示した。元アシスタントのエンツォ・マレスカが最有力候補だが、グアルディオラは次期監督が「ペップ流」を模倣せず、独自のスタイルで成功すべきだと語った。
グアルディオラは「この仕事ではコピー＆ペーストでは成功しない。自分らしく自然体でいることが大切だ。新監督も自分自身のスタイルを持つべきで、そうすればうまくいく」と語った。
待望の休止期間
プレミアリーグで10年間激務を続けてきたグアルディオラは、当面はソファとリモコンだけで過ごすと語った。イングランド代表監督など国際的なポストの噂もあるが、元バルセロナ監督は家族との時間を取り戻すため、サッカーから完全に離れる必要があると断言した。
「これからについて、休養を取り、子どもたちの成長を取り戻し、まだ体験していないことを楽しみたい以外には何も考えていない」と語った。「だから、今後数年間はサッカーのことを一瞬も考えない。考えるつもりもない」。
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ベンチを離れた日常
シティは、6度のリーグ制覇と歴史的3冠をもたらした監督抜きで新時代を迎える。ファンは彼の早期復帰を望むが、本人は休養中に人生の小さな喜びを楽しみたいとしている。
「休息と振り返りの時間が必要だ。その先は様子を見よう」とグアルディオラは語った。「具体的な計画はない。ただ休み、これまでできなかったことを楽しむつもりだ。バカげたことでも、やりたいことをやるんだ」