ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティがアーセナルに負ければプレミアリーグの優勝争いは「決着がつく」と語った。これによりミケル・アルテタ監督へのプレッシャーは高まっている。

グアルディオラ監督は日曜日の大一番を前に「負ければ終わり」と断じた。リーグ首位のシティと追走するアルテタ率いるアーセナルが激突する。監督は「彼らはデュエルもフィジカルも強い。プレスが甘ければビルドアップを許す」と警戒を強める。

試合を前にグアルディオラは「負ければ終わりだ。彼らはあらゆる面で非常に強い。1対1、フィジカル、アグレッシブさに欠ければ、彼らは素晴らしいビルドアップを見せる。 デビッド・ラヤも卓越している。セットプレーも危険だ。彼らが首位を走るのも当然だ。その強さに挑めることを誇りに思う」