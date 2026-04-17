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ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティがアーセナルに負ければプレミアリーグの優勝争いは「決着がつく」と語った。これによりミケル・アルテタ監督へのプレッシャーは高まっている。
エティハドでの一戦は重大な意味を持つ
グアルディオラ監督は日曜日の大一番を前に「負ければ終わり」と断じた。リーグ首位のシティと追走するアルテタ率いるアーセナルが激突する。監督は「彼らはデュエルもフィジカルも強い。プレスが甘ければビルドアップを許す」と警戒を強める。
試合を前にグアルディオラは「負ければ終わりだ。彼らはあらゆる面で非常に強い。1対1、フィジカル、アグレッシブさに欠ければ、彼らは素晴らしいビルドアップを見せる。 デビッド・ラヤも卓越している。セットプレーも危険だ。彼らが首位を走るのも当然だ。その強さに挑めることを誇りに思う」
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シティには過酷な道のりが待ち受けている
シティが勝てば勝ち点差は3に縮まり優勝の行方は再び自分たち次第となるが、グアルディオラ監督は即座に優勝候補になるという見方を否定した。同監督は過密かつ過酷な残り日程を指摘し、そこで勝ち点を失う可能性もあると強調した。特にアウェイ戦の多さに深い懸念を示した。
「エバートン、ボーンマスとアウェイが続き、最後にホームでアストン・ヴィラ戦。日程は最悪だ」とグアルディオラ。「ホームではバーンリー、クリスタル・パレス、ブレントフォードと対戦し、ヨーロッパの試合でもクリスタル・パレスとアストン・ヴィラと当たる。まだやることが山積みだ」
戦術戦闘と負傷回復
ハムストリングの怪我から回復したニコ・オライリーが復帰可能となり、シティは戦力面で大きな後押しを得た。オライリーはカラバオ・カップ決勝で2得点を挙げ、アーセナルを2-0で破っている。しかし、グアルディオラ監督は、アーセナルがウェンブリーでの再敗を避けるため戦術を調整すると予想している。
相手の戦術変更を見越し、彼はこう語った。「もし我々が前回のように95分間同じプレーをし、相手が同じことをすれば勝てる。だがサッカーは予測不能だ。ミケル（アルテタ監督）のことは少し知っている。相手は何かを調整してくるはずで、我々はそれに備える必要がある」
- AFP
最後の追い込み
日曜日の試合結果が優勝争いを左右する。その後、シティはFAカップ準決勝でサウサンプトンと、アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ準決勝でアトレティコ・マドリードと戦う。両チームとも、過密日程がシーズンの行方を決める。