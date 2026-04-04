ペップ・グアルディオラ監督は、バロンドール受賞者がスペイン復帰について発言したことを受け、ロドリのレアル・マドリードへの移籍を容認する意向であることを認めた。

グアルディオラ監督は、エティハド・スタジアムに残留を希望しなくなった選手には移籍を認めるという、かねてからの方針を堅持した。彼は、この方針が、チームの近年の成功の礎となっている選手であっても、チームの一員であれば誰にでも適用されることを明言した。

「レアル・マドリードでプレーするチャンスを断るような選手は一人もいないだろう。それは完全に理解できる…彼はスペイン生まれなのだから」と、グアルディオラは記者会見で説明した。移籍を阻まないという姿勢を維持するかどうか尋ねられると、彼はこう答えた。「もちろんだ。 「もし選手が不満を抱えているなら、去るべきだ。常に、その選手が幸せであることを願っているし、そうあってほしいと願っている。だが、もし不満があるなら、スポーツディレクターのドアをノックすればいい」