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ペップ・グアルディオラ監督は、ジェレミー・ドクの成長は自分の指導の成果だと語った。また、このウインガーはゴールやアシスト以上の価値があると述べた。
グアルディオラ監督、ドクーの存在感の高まりを強調
ドクは今シーズン、シティの主力としてサイドでスピードと突破力を発揮。42試合で7ゴール14アシストを記録し、相手サイドバックを苦しめている。23歳がプレミアリーグに早く適応できた理由を問われたグアルディオラ監督は、ユーモア交えて語った。
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グアルディオラ監督、ドクの好調を自分の手柄と冗談
シティの監督は「選手がうまくいけば監督のおかげ、悪ければ選手が悪い」と冗談を言った。それでも、グアルディオラはドクの貢献が攻撃統計だけではないと強調した。このウインガーの守備への献身とチームを支える姿勢も、シティの指揮官を感心させている。
「選手がうまくプレーすれば監督のおかげ、うまくいかなければ選手自身のせい」とグアルディオラは笑って話した。「本当に嬉しい。彼が1対1で違いを作り、守備でも常に努力していることが特に喜ばしい。ジェレミーは今シーズン、素晴らしい活躍を見せている」
「うまくいけば、アーセナルにプレッシャーをかけられるだろう」
シティの監督は、今季プレミアリーグ制覇を目指す上でブレントフォードが与える難題に触れた。
「本当に素晴らしい」と彼は続けた。「トーマス・フランク監督の後任を務めるのは容易ではない。彼らが成し遂げたシーズンは信じられないほどだ。彼らの戦術は明確で対抗するのは難しいが、残り3試合ある。我々は全力を尽くす」
優勝争いについては「アーセナル戦から時間がたった。ホームでの試合は大好きだ。アーセナルにプレッシャーをかけられるよう、我々は勝つだけだ」と語った。
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シティにとって重要な終盤戦が続く
シティは今、ブレントフォードとの厳しい一戦に照準を合わせている。残り4試合の優勝争いでは、どの試合も大切だ。5ポイント差で首位を走るアーセナルに迫るには、シティは高いレベルを保ち続ける必要がある。