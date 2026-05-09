ペップ・グアルディオラ監督は、ジェレミー・ドクの成長は自分の指導の成果だと語った。また、このウインガーはゴールやアシスト以上の価値があると述べた。

シティの監督は「選手がうまくいけば監督のおかげ、悪ければ選手が悪い」と冗談を言った。それでも、グアルディオラはドクの貢献が攻撃統計だけではないと強調した。このウインガーの守備への献身とチームを支える姿勢も、シティの指揮官を感心させている。

「選手がうまくプレーすれば監督のおかげ、うまくいかなければ選手自身のせい」とグアルディオラは笑って話した。「本当に嬉しい。彼が1対1で違いを作り、守備でも常に努力していることが特に喜ばしい。ジェレミーは今シーズン、素晴らしい活躍を見せている」