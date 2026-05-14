ペップ・グアルディオラ監督は、クリスタル・パレス戦の重要な勝利にはプレイメーカーの才能が必要だったとし、フィル・フォーデンについて「卓越した才能の持ち主だ」と語った。

この勝利でシティは優勝争いに残ったが、最終節でアーセナルが失速することを期待するしかない。残り2試合でアーセナルは2ポイントリードしており、シティは勝ち続けると同時に他チームの結果を待つしかない。グアルディオラ監督は状況を現実的に捉え、勢いは依然としてミケル・アルテタ率いる北ロンドンのチームにあると認めた。

「彼ら（アーセナル）次第だ。もし彼らが2試合勝てば、我々にできることは何もなく、語ることもない。我々にできるのは、万が一に備えてその場に居続けることだけだ。残り2試合は厳しい」とグアルディオラ監督は認めた。また、守備的なチームを崩す難しさについても言及し、次のように付け加えた。「常に10人対11人で、低いブロックを崩すのは容易ではないが、私は初日から低いブロックへの攻撃方法を研究している。 あとは適切な位置に立ち、気にしないことだ。優れたクラブやトップ選手が生み出す火花のような一瞬が重要だ。今日のフィルのような選手が違いを作り、前の試合では［ライアン］・シェルキがそうだった。それ以上の複雑な話ではない」