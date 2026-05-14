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ペップ・グアルディオラ監督は、クリスタル・パレス戦の重要な勝利にはプレイメーカーの才能が必要だったとし、フィル・フォーデンについて「卓越した才能の持ち主だ」と語った。
- GOAL
フォーデンがプレミアリーグの歴史的記録を達成
フォーデンはイーグルスとの一戦で快勝し、プレミアリーグ通算100回目の得点関与を達成。イングランド代表はグアルディオラ率いるチームの攻撃を牽引し、堅いローブロックを崩すきっかけを作った。最初のアシストはノールックのバックヒールで、アントワーヌ・セメニョにパスを送り、パレス守備陣を呆然とさせた。
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グアルディオラ監督、「質の高い」プレイメーカーを称賛
ここ数週間は控えだったフォデンは、貴重な先発で前半に2つの見事なアシストを記録した。試合後、グアルディオラ監督は「こういう試合では相手は低い位置でブロックを固める。そこで必要なのは、最初のゴールでフィルが見せたようなウインガーの才能だ。質の高さが勝敗を分ける」と個人の重要性を強調した。 フィルはその才能を体中に秘めている。私はこの上なく嬉しく、満足している。彼の資質は我々がよく知っている。彼を大いに評価している。信じられないほどの走力と闘志の持ち主だ。最終ライン付近では、信じられないほどの火花を散らす。そのプレーには本当に満足している。」
優勝争いの行方は依然としてシティの手に委ねられていない
この勝利でシティは優勝争いに残ったが、最終節でアーセナルが失速することを期待するしかない。残り2試合でアーセナルは2ポイントリードしており、シティは勝ち続けると同時に他チームの結果を待つしかない。グアルディオラ監督は状況を現実的に捉え、勢いは依然としてミケル・アルテタ率いる北ロンドンのチームにあると認めた。
「彼ら（アーセナル）次第だ。もし彼らが2試合勝てば、我々にできることは何もなく、語ることもない。我々にできるのは、万が一に備えてその場に居続けることだけだ。残り2試合は厳しい」とグアルディオラ監督は認めた。また、守備的なチームを崩す難しさについても言及し、次のように付け加えた。「常に10人対11人で、低いブロックを崩すのは容易ではないが、私は初日から低いブロックへの攻撃方法を研究している。 あとは適切な位置に立ち、気にしないことだ。優れたクラブやトップ選手が生み出す火花のような一瞬が重要だ。今日のフィルのような選手が違いを作り、前の試合では［ライアン］・シェルキがそうだった。それ以上の複雑な話ではない」
- AFP
注目はFAカップ決勝へ
リーグ戦で3ポイントを追加したシティは、ウェンブリーでのチェルシーとのFAカップ決勝に集中している。グアルディオラ監督はクリスタル・パレス戦で先発を6人入れ替え、アーリング・ハーランドとジェレミー・ドクを休ませ、国内カップ2冠へ向けコンディションを整えた。同監督は、リーグ戦の調子が不安定でもチェルシーの脅威を警戒している。
「我々にできるのは、早く寝てFAカップに備えることだけだ」とグアルディオラ監督は語った。「FAカップには計り知れない敬意を抱いている。 過去2度は及ばず敗れたが、今回は勝つ。相手がベストコンディションでないとしても、我々は身体的にも精神的にも万全で臨む。彼らは必ず全力を尽くす。我々も勝利へ全力を尽くす」