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ペップ・グアルディオラ監督は、アーセナル戦の“決勝”勝利を祝ったマンチェスター・シティについて、ウェイン・ルーニーの「愚か」な批判を一蹴した。
「やりすぎ」な祝賀
ルーニーは2-1で勝った後のシティの選手やサポーターの反応について「少しやりすぎだった」と語った。元リヴァプールのMFダニー・マーフィーも、ジャンルイジ・ドンナルンマが観客席に飛び込んだ場面を「やりすぎだ」と指摘した。グアルディオラ監督はこれらの意見を否定し、優勝争いの重要性をチームは理解していると強調した。 「相手が偉大だからこそ祝ったのだ」とグアルディオラ監督は会見で語った。この勝利でシティは、水曜のバーンリー戦に勝てば首位に立つ。
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グアルディオラ監督、この勝利の重要性を強調
シティの監督は、この熱狂的な祝賀は試合前にチームが感じていたプレッシャーを反映していると語った。負けていればタイトルはほぼ絶たれただろうから、試合終了時の大歓声は勝ち点3の価値にふさわしかったと述べた。エルリング・ハーランドは試合後の栄誉の周回でテレビカメラに向かって歌っていた。 また、グアルディオラは「ロンドンの街にパニック」と書かれた横断幕を掲げたサポーターの熱狂にも言及した。
「ファンは勝たなければ『さよなら』だと分かっていた。彼らは勝ち、我々はまだここにいる。祝わないわけにはいかない。相手やそのファンを尊重しつつ、好きなように祝えばいい」とグアルディオラは語った。
時期尚早な祝賀を控える
グアルディオラは「トロフィーを手にしてから感情を示せ」という意見を即座に否定した。シティ監督にとってサッカーは“その瞬間を生き、強敵を倒す努力を認め合うこと”だ。「シーズンが終わるまで祝うのを待つ？ 冗談じゃない」と彼は語った。「選手たちには『一戦一戦、ファンのために戦い、その瞬間を楽しめ』と伝えた。その瞬間を生きないなんて、何の意味がある？勝った時だけ祝えばいいの？負けたらずっと泣いてばかりいるの？冗談じゃない。あの試合がどんなものか、誰もが分かっていたはずだ。あれは決勝戦だった。特に我々にとってはね。相手にとってはそうじゃなかったかもしれないが、我々にとっては決勝戦だった。当然、祝わなきゃいけないんだ」
- AFP
注目はターフ・ムーアでのアウェイ戦へ
シティは今週半ばのバーンリー戦にすぐさま切り替える。グアルディオラ監督は、鼠径部を負傷したMFロドリを欠くが、ターフ・ムーアでも勢いを維持したい。 プレミアリーグの優勝争いは依然接戦で、グアルディオラ監督はシティもアーセナルもミスは許されないと強調している。