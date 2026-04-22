シティの監督は、この熱狂的な祝賀は試合前にチームが感じていたプレッシャーを反映していると語った。負けていればタイトルはほぼ絶たれただろうから、試合終了時の大歓声は勝ち点3の価値にふさわしかったと述べた。エルリング・ハーランドは試合後の栄誉の周回でテレビカメラに向かって歌っていた。 また、グアルディオラは「ロンドンの街にパニック」と書かれた横断幕を掲げたサポーターの熱狂にも言及した。

「ファンは勝たなければ『さよなら』だと分かっていた。彼らは勝ち、我々はまだここにいる。祝わないわけにはいかない。相手やそのファンを尊重しつつ、好きなように祝えばいい」とグアルディオラは語った。