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ペップ・グアルディオラ監督は、アーセナルとのカラバオ・カップ決勝において、ジャンルイジ・ドンナルンマがマンチェスター・シティの先発メンバーには入らないことを明らかにした
トラフォードがウェンブリーでの先発出場を任された
マンチェスター・シティは、日曜日に開催されるカラバオ・カップ決勝のアーセナル戦で、トラフォードをゴールキーパーとして先発起用する見通しだ。バーンリーから復帰したものの、イタリア代表のドンナルンマに次ぐ控えの立場に甘んじていたこの23歳の選手だが、ウェンブリーでの一戦には先発の座を勝ち取った。この決定は、このイングランド人選手の将来をめぐる憶測が高まる中で下されたものだ。 グアルディオラ監督は、トラフォードが今夏以降もクラブに残留するか否かについては曖昧な態度を崩さず、ゴールキーパーは目の前の任務にのみ集中すべきだと示唆した。
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グアルディオラ監督、ゴールキーパーの不満について言及
トラフォードは先日、今シーズンの序列でドンナルンマの後塵を拝することになるとは予想していなかったと認めた。この発言について問われたグアルディオラ監督は、選手の不満の可能性を認めつつも、自身の起用方針を堅持した。
「選手には満足している者もいれば、不満を抱いている者もいる。それは仕方のないことだ」とグアルディオラは語った。「彼らはここでベストを尽くすためにここにいるべきであり、シーズン終了後にどうなるかはその時に見ていくことになる。重要なのは、彼らが準備を整えておくことだ」
プレミアリーグの優勝争いにどのような影響を与えるだろうか？
この試合は、プレミアリーグの優勝争いにおいてチームに心理的な影響を与える可能性があるが、グアルディオラ監督は、日曜日の勝利がシティの優勝争いへの復帰につながるかどうかは分からないと語った。「分からない」とシティの指揮官は述べた。「以前も言ったように、もちろん勝利は勝利である以上、助けにはなる。 日曜日に勝ったとしても、その後のリーグ戦では調子を落とすかもしれない。多くの大会や試合を通じて学んだことだが、休息期間が短い状況では、過去を忘れ、前へ進む能力が必要だ。」
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クラブのタイトル獲得への挑戦
ウェンブリーでの決勝戦を終えた後、シティは代表戦期間を経て、FAカップ準々決勝でリヴァプールと対戦する準備に入る。 その後、グアルディオラ監督率いるチームはプレミアリーグに再び注力することになる。現在、30試合を終えて勝ち点61で2位につけており、首位のアーセナルとは9ポイント差となっている。シティは、先日チャンピオンズリーグのラウンド16でレアル・マドリードに敗退したばかりだが、まだ獲得の可能性が残されているタイトルを確実に手中に収めたいと考えている。
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