ペップ・グアルディオラ監督は、アーセナルとのカラバオ・カップ決勝において、ジャンルイジ・ドンナルンマがマンチェスター・シティの先発メンバーには入らないことを明らかにした

トラフォードは先日、今シーズンの序列でドンナルンマの後塵を拝することになるとは予想していなかったと認めた。この発言について問われたグアルディオラ監督は、選手の不満の可能性を認めつつも、自身の起用方針を堅持した。

「選手には満足している者もいれば、不満を抱いている者もいる。それは仕方のないことだ」とグアルディオラは語った。「彼らはここでベストを尽くすためにここにいるべきであり、シーズン終了後にどうなるかはその時に見ていくことになる。重要なのは、彼らが準備を整えておくことだ」