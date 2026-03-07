Getty Images Sport
ペップ・グアルディオラ監督は調子の上がらないフィル・フォーデンについて「必ず復帰する」と断言。マンチェスター・シティ指揮官が、同MFが再び苦戦している理由を説明した。
席争いが激化している
25歳の彼はかつて先発メンバーの筆頭だったが、12月以降のパフォーマンス低下により控え選手としてベンチに追いやられることが多くなった。 ボーンマスから加入したアントワーヌ・セメニョが攻撃陣に新たな活力をもたらし、ライアン・チェルキやティジャニ・レインダースといった夏の補強選手たちも主力ポジションを争っている。この変化により、シティがアーセナルとの優勝争いに食らいつく中、フォーデンは出場時間を確保するために奮闘している。
グアルディオラ、精神的な自由を求める
マンチェスター・シティがセント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドと対戦するFAカップ5回戦を前に、メディア対応したグアルディオラ監督はフォデンの現状について詳細な分析を示した。カタルーニャ出身の指揮官は、フォデンが最高の状態に戻るには一夜にして解決するものではなく、段階的なプロセスが必要だと強調。アカデミー出身の選手に対し、外部のプレッシャーを遮断し、プレーの喜びに集中することでこの不調期を乗り越えるよう促した。「フォレスト戦では非常に良いプレーを見せてくれたと感じた。とはいえ我々が彼に求めるのは、最終ライン付近で決定的なプレーをすることだ。最終ライン付近で自由にプレーでき、大きなリスクを負わずに済む状況だからこそ、それが実現するのだ」とグアルディオラ監督は記者会見で語った。
救済への戦術的道筋
シティの指揮官は、フォーデンのような高水準の才能は体系化されたシステム内で活動すべきであると強調しつつも、型破りな行動を取る自由も必要だと述べた。グアルディオラは、たった一つの輝かしい瞬間が不振を終わらせ、選手をアーリング・ハーランドに次ぐチームの主要な創造的エンジンとしての地位に復帰させるきっかけとなり得ると信じている。
「こうしたタイプの選手、つまり非常に優れた才能を持つ選手たちは、何らかの組織の中にいなければならない。そうでなければ不可能だ。彼らは自己表現をしなければならない。そして彼がたった一つのプレーでその可能性を解き放つ瞬間、彼は必ず戻ってくる。なぜなら彼は常にチームを助け、それを成し遂げられる能力を持っているからだ」と監督は付け加えた。
契約に関する質問と移籍への関心
状況にさらなる複雑さを加えているのがフォーデンの契約状況だ。クラブの看板選手としての地位は揺るがないものの、フリオ・ヴィアナサッカー部門責任者率いる首脳陣は、長期契約更新を最終決定する前に、彼の安定したパフォーマンスの回復を求めている。フォーデンは欧州のビッグクラブとの関連が報じられており、特にバルセロナが今夏を前にこのプレイメーカーに関心を示しているとの報道もある。
