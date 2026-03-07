ペップ・グアルディオラ監督は調子の上がらないフィル・フォーデンについて「必ず復帰する」と断言。マンチェスター・シティ指揮官が、同MFが再び苦戦している理由を説明した。

マンチェスター・シティがセント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドと対戦するFAカップ5回戦を前に、メディア対応したグアルディオラ監督はフォデンの現状について詳細な分析を示した。カタルーニャ出身の指揮官は、フォデンが最高の状態に戻るには一夜にして解決するものではなく、段階的なプロセスが必要だと強調。アカデミー出身の選手に対し、外部のプレッシャーを遮断し、プレーの喜びに集中することでこの不調期を乗り越えるよう促した。

「フォレスト戦では非常に良いプレーを見せてくれたと感じた。とはいえ我々が彼に求めるのは、最終ライン付近で決定的なプレーをすることだ。最終ライン付近で自由にプレーでき、大きなリスクを負わずに済む状況だからこそ、それが実現するのだ」とグアルディオラ監督は記者会見で語った。