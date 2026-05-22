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ペップ・グアルディオラ監督の代理人が、サウジ・プロリーグ王者アル・ナセルとの接触を認めた。同クラブではクリスティアーノ・ロナウドとのタッグが組まれる可能性が報じられている。
サウジアラビアのビッグクラブが、マンチェスター・シティを去る名将に接触
グアルディオラはマンチェスター・シティを今夏退任すると正式発表し、10年間の輝かしい時代を終えた。このニュースはサッカー界に衝撃を与えた。直後、サウジアラビア王者アル・ナセルが彼をリヤドへ招へいすべく動き出した。さらに、サウジ・プレミアリーグとAFCチャンピオンズリーグ連覇を達成したホルヘ・ジェズス監督の辞任も噂を呼んでいる。
同クラブはグアルディオラとロナウドのタッグ実現へ世界最高年俸を提示したと報じられ、グアルディオラの代理人ジョセップ・マリア・オロビッチ氏は交渉内容の説明を迫られた。
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オロビットグ、過去最高の数字を否定
アル・ナセルがカタルーニャ出身の監督に1シーズン約1億3000万ユーロの巨額オファーを提示したとの憶測について、オロビッチ氏は即座に否定した。サウジアラビアメディア「オカズ」の取材に「1ヶ月半前に接触はあったが、確約も書面でのオファーもない。それほどの大金ではない」と語った。
代理人は「今後の交渉の予定はない」と述べた。
アル・ナスルからのオファーは、湾岸地域からの問い合わせの一部に過ぎない。サッカー関係団体は、突然フリーになった監督の状況を利用しようとしている。
オロビッチ氏は、代表チームとの二次的な協議を明かしつつ、完全合意には慎重な見通しを示した。「約15日前、サウジアラビアサッカー連盟からも連絡があったが、当面はそれ以上の接触はないだろう。現時点ではどのクラブもグアルディオラ監督を獲得できる可能性は低い」と語った。
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エティハドを去ったグアルディオラ、新天地へ
グアルディオラ監督は日曜日、ホームでアストン・ヴィラを迎えるシーズン最終戦でマンチェスター・シティを率いるのは最後となる。試合後の式典が終われば、注目はシティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーとしての彼の新しい役割に移る。