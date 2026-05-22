ペップ・グアルディオラ監督の代理人が、サウジ・プロリーグ王者アル・ナセルとの接触を認めた。同クラブではクリスティアーノ・ロナウドとのタッグが組まれる可能性が報じられている。

グアルディオラはマンチェスター・シティを今夏退任すると正式発表し、10年間の輝かしい時代を終えた。このニュースはサッカー界に衝撃を与えた。直後、サウジアラビア王者アル・ナセルが彼をリヤドへ招へいすべく動き出した。さらに、サウジ・プレミアリーグとAFCチャンピオンズリーグ連覇を達成したホルヘ・ジェズス監督の辞任も噂を呼んでいる。

同クラブはグアルディオラとロナウドのタッグ実現へ世界最高年俸を提示したと報じられ、グアルディオラの代理人ジョセップ・マリア・オロビッチ氏は交渉内容の説明を迫られた。