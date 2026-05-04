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ペップ・グアルディオラ監督が、マンチェスター・シティでの「悪くない」デビューシーズン中に、レイアン・シェルキの「恐ろしい」ボクシング動画についてコメントした。
グアルディオラ監督、チェルキのボクシング動画にジョーク
チェルキがボクシング練習で素早いフットワークを見せ、その映像がネットで拡散。スペイン人監督はユーモアで反応した。シティのスターはリングで鋭い動きを見せ、動画はすぐに話題になった。
- Getty Images Sport
「こいつ、怖い！」
マンチェスター・シティのエバートン戦前、グアルディオラ監督はシェルキの動画に言及し、その情熱を冗談交じりに語った。同監督は、サッカー以外の場面で見せるシェルキの運動能力がピッチ上のエネルギーを反映していると示唆。「今、インスタグラムで［シェルキ］はボクシングをしている。彼は恐ろしいほどだ！」と記者団に語った。
「私には典型的な選手はいない」
マンチェスター移籍後、22歳のシェルキは公式戦46試合で10ゴール13アシストを記録し、高い評価を得ている。しかしグアルディオラ監督は「彼は自分のスタイルに合う」という見方を否定した。
「そもそも“典型的な選手”とは何か？私にはそんな概念はない。彼が初シーズンで示している内容は悪くない。私はその種の固定観念を信じていない。バルセロナには強さと技術を備えた優れた選手たちがいた。もちろん彼もプレーできる。ここにいる選手たちは皆、私の求めるタイプだ。」
- AFP
シティ、シーズン最終戦へ準備進む
シティは現在、複数タイトル獲得へ重要な局面にある。カラバオ・カップを制したグアルディオラ率いるチームは、さらに2つの国内タイトルも射程圏内だ。プレミアリーグでは首位アーセナルと6ポイント差だが試合数は2つ少なく、FAカップ決勝ではチェルシーと対戦する。