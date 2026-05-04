マンチェスター移籍後、22歳のシェルキは公式戦46試合で10ゴール13アシストを記録し、高い評価を得ている。しかしグアルディオラ監督は「彼は自分のスタイルに合う」という見方を否定した。

「そもそも“典型的な選手”とは何か？私にはそんな概念はない。彼が初シーズンで示している内容は悪くない。私はその種の固定観念を信じていない。バルセロナには強さと技術を備えた優れた選手たちがいた。もちろん彼もプレーできる。ここにいる選手たちは皆、私の求めるタイプだ。」