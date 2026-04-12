ペップ・グアルディオラ監督が、アーセナル戦を前にマンチェスター・シティの終盤優勝の秘訣を明かした。

マンチェスター・シティはシーズン終盤に強い。チェルシーを3-0で下した一戦は、今年も完璧なフィニッシュが近いことを示した。

春に好調になる理由を問われたグアルディオラは「太陽だ。マンチェスターにはほとんど太陽がない。だから日差しがあると雰囲気もメンタリティも向上する」と語った。

実際、2016年以降、シティは4月のプレミアリーグ32試合中29勝と圧倒的な数字を残している。

また、ペップはクラブの文化もチームの持続力につながると語り、「クラブの体制が素晴らしい選手たちのメンタリティを私に与えてくれた。それが成功の鍵だ」と語った。



