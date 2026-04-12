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ペップ・グアルディオラ監督が、アーセナル戦を前にマンチェスター・シティの終盤優勝の秘訣を明かした。
シティの成功の「明るい」秘訣
マンチェスター・シティはシーズン終盤に強い。チェルシーを3-0で下した一戦は、今年も完璧なフィニッシュが近いことを示した。
春に好調になる理由を問われたグアルディオラは「太陽だ。マンチェスターにはほとんど太陽がない。だから日差しがあると雰囲気もメンタリティも向上する」と語った。
実際、2016年以降、シティは4月のプレミアリーグ32試合中29勝と圧倒的な数字を残している。
また、ペップはクラブの文化もチームの持続力につながると語り、「クラブの体制が素晴らしい選手たちのメンタリティを私に与えてくれた。それが成功の鍵だ」と語った。
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アーセナルは現在「イングランド最強」と評されている
シティの勢いは脅威的だが、グアルディオラ監督は優勝候補のレッテルを即座にアルテタ監督率いるアーセナルへ向け直した。
アーセナルは現在6ポイント差で首位を走るが、シティにはまだ消化試合が1試合あり、カラバオ・カップ決勝でも勝利している。グアルディオラはスタンフォード・ブリッジでの試合後、「直近3試合はうまくいったが、イングランドで最も優れたチームはアーセナルだ」と語った。「数字が示している。今週しっかり準備する。 カラバオ・カップ戦から調整する。チームを定義するのはプレーの質だ。成長しなければ勝てない。」
弱者のプレッシャーへの対処
グアルディオラ監督は、3月のアーセナルとのカップ戦決勝で勝って以来、心理的な力関係が変わったと感じている。決勝前、チームは「下馬評では不利だったが、それが完璧な状況だった。今は状況が異なる。そのことを認識しなければならない」と語った。
- AFP
タイトル争いにとって重要な一週間が控えている
チェルシー戦ではニコ・オライリー、マルク・ゲヒ、ジェレミー・ドクの後半ゴールで勝利し、チームの意気込みを示した。この結果、優勝を争うアーセナル戦へ最高の準備となった。シティは1週間かけてリーグ戦でもカップ決勝の勢いを再現する調整を進める。
グアルディオラ監督はアーセナルの力を警戒するものの、チームはフレッシュで集中している。けがから戻った主軸と、オライリーら若手の好調が好機を後押しする。