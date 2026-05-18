シティは監督退任の影響に備え、クラブ首脳が主要関係者に通知を開始した。

スポンサーには発表が迫っていることが伝えられ、グアルディオラ氏に近い関係者には数週間前から既知のことだった。

発表は日曜に予定され、月曜のオープンバスパレードで彼の功績を称える。

パレードは16時にノーザン・クォーターを出発し、17時にコリン・ベル・スタンド前のレセプションで終了する予定だ。