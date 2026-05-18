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ペップ・グアルディオラ監督が今夏マンチェスター・シティを去る。プレミアリーグ優勝決定戦を最後に退任し、後任にはエンツォ・マレスカが就任する見込み。
10年の支配が終わりを迎える
グアルディオラは10年間率いたマンチェスター・シティを日曜のアストン・ヴィラ戦で退任する。プレミアリーグの常識を変え、20冠と世界最高峰の座に導いた彼の時代は幕を閉じる。
『デイリー・メール』によると、エティハドでの10年間で20のタイトルを獲得し、シティを世界有数のクラブに押し上げた。
55歳のグアルディオラは、4連覇を含む6度のリーグ優勝と、クラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇をもたらした。
- AFP
発表目前、スポンサーに通知済み
シティは監督退任の影響に備え、クラブ首脳が主要関係者に通知を開始した。
スポンサーには発表が迫っていることが伝えられ、グアルディオラ氏に近い関係者には数週間前から既知のことだった。
発表は日曜に予定され、月曜のオープンバスパレードで彼の功績を称える。
パレードは16時にノーザン・クォーターを出発し、17時にコリン・ベル・スタンド前のレセプションで終了する予定だ。
後継候補と今後の役割
後任探しは始まったばかりだが、グアルディオラとシティ・フットボール・グループとのつながりが完全に切れるわけではない。
契約はあと1年残っており、本人も残留の可能性を口にしている。それでも、新しい挑戦や休息を求める彼は、監督として過ごす時間が限られている。
英紙『ザ・アスレティック』は、後任最有力候補として元チェルシー監督エンツォ・マレスカ氏の名前を挙げている。マレスカ氏は1月にチェルシーを退任し、すでにシティと後任について協議していると報じられた。
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最後のトロフィーハンティング
グアルディオラがシティ指揮官として過ごす最後の1週間は、2冠達成のチャンスが残されており、最も栄誉に満ちたものになるかもしれない。
土曜のFAカップ決勝でチェルシーを1-0で下し、プレミアリーグでもアーセナルと首位争いを続ける。退任が正式に発表される前にもう一つのタイトルを手にしようとするだろう。シティは火曜にバイタリティ・スタジアムでボーンマスと、日曜にエティハドでアストン・ヴィラと戦う。