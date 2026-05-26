マンチェスター・シティが団結力で躍進する一方、フェルナンデスの苛立ちはたびたび批判されてきた。数年前、大敗後にクラブのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルはこう語った。「ブルーノ・フェルナンデスから話そう。チームメイトに腕を振り回す姿にも、守備に戻らない姿にもうんざりだ。 彼は誰に対しても文句ばかり言っている」 こうした批判を受け、このプレイメーカーはスカイ・スポーツのインタビューで自身の激情を擁護した。 「時に度を越すこともある。試合中なら起こり得ることで、感情をコントロールするのは難しい。だが、誰に対しても無礼な態度をとるつもりは決してない」