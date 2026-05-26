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ペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティの選手たちに「許されない」行動の例としてブルーノ・フェルナンデスの映像を見せた理由を解説。
エティハドで新基準を確立する
『The Athletic』によると、グアルディオラ監督は今シーズン序盤のマンチェスター・ダービーで3-0で勝利した直後、チームに明確なメッセージを送った。ミーティングで、彼はフィル・フォーデンのゴール直後にブルーノがチームメイトに怒りを示した映像を流した。 グアルディオラは、逆境でもチームメイトを責めないクラブの調和を再確認させ、チームは結束を保った。
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輝かしい10年が幕を閉じる
ダービー戦後の分析会で示された厳格な基準は、グアルディオラが10年間チームに植え付けた文化を象徴する。彼は2016年から2026年までの在任期間を終え、今シーズンで退任する。 その黄金期には20のタイトルを獲得し、クラブの戦術を根本から変えた。うち6回はプレミアリーグ制覇で、4連覇の偉業も達成。さらにチャンピオンズリーグ初制覇、FAカップ3回、カラバオカップ5回、コミュニティ・シールド3回、UEFAスーパーカップ1回、FIFAクラブワールドカップ1回を勝ち取った。
専門家と選手の間で姿勢を巡って対立
マンチェスター・シティが団結力で躍進する一方、フェルナンデスの苛立ちはたびたび批判されてきた。数年前、大敗後にクラブのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルはこう語った。「ブルーノ・フェルナンデスから話そう。チームメイトに腕を振り回す姿にも、守備に戻らない姿にもうんざりだ。 彼は誰に対しても文句ばかり言っている」 こうした批判を受け、このプレイメーカーはスカイ・スポーツのインタビューで自身の激情を擁護した。 「時に度を越すこともある。試合中なら起こり得ることで、感情をコントロールするのは難しい。だが、誰に対しても無礼な態度をとるつもりは決してない」
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マンチェスター2クラブの行方は？
マンチェスター・シティは来シーズン、クラブ史上最も成功した監督の後任選びという難題に直面する。一方、マンチェスター・ユナイテッドの新しい監督マイケル・キャリックは、チームの象徴的選手の闘争心を前向きな力に変え、彼がマークしたプレミアリーグ記録の21アシストを糧に、再びライバルに挑む必要がある。