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ペップ・グアルディオラ監督がついに「月間最優秀監督賞」の不振を脱し、マンチェスター・シティの指揮官として2021年以来となるプレミアリーグの同賞を受賞した
待望の表彰台復帰
シティの監督が2月の「月間最優秀監督賞」を受賞した。これは4年ぶりとなる快挙だ。この受賞は、重要な冬の時期にチームが圧倒的な強さを見せつけた好調ぶりが評価されたものだ。
- AFP
史上最高の偉人ランキングを駆け上がる
2021年12月以来の受賞となるが、グアルディオラ監督にとってこれは通算12度目の「月間最優秀監督賞」受賞となり、サー・アレックス・ファーガソンとアルセーヌ・ヴェンゲルに次ぐ単独3位となった。
マンチェスター・シティの指揮官は現在、エバートンのデイヴィッド・モイーズを1つ上回っており、プレミアリーグのベンチを飾った史上最も多くの栄誉に輝いた人物の一人としての地位をさらに確固たるものにした。
2月の試合日程を席巻
グアルディオラの勝利は、戦術的な流動性と堅固な守備のバランスを見事に保った、ほぼ完璧とも言える2月の活躍に支えられていた。トッテナム・ホットスパーとの引き分けで月をスタートさせた後、グアルディオラはリヴァプール、フラム、ニューカッスル、リーズを相次いで下し、残りの数週間でリーグ最多となる13勝ち点をマンチェスター・シティにもたらした。この目覚ましい勝ち点獲得により、ライバルたちが安定感に苦しむ中、シティは優勝争いの最前線に留まり続けた。
54歳のグアルディオラは、トロフィーを手にするために激しい競争を勝ち抜く必要があったが、最終的に才能豊かな監督候補の中から最有力候補として浮上した。グアルディオラは、キース・アンドリュース（ブレントフォード）、マイケル・キャリック（マンチェスター・ユナイテッド）、アルネ・スロット（リヴァプール）を含む4人の最終候補リストのトップに立った。
- Getty Images Sport
シチズンズにとっての二重の喜び
エティハドを本拠地とするマンチェスター・シティにとって、今月はあらゆる面で実り多い月となった。トップチームは、監督の戦術的成功に加え、選手個人の輝かしい活躍も評価されたからだ。これは、FWアントワーヌ・セメニョが月間最優秀選手に選出されたのに続き、マンチェスター・シティが2月に獲得した2つ目の賞となる。指揮官と選手双方が受賞に値する活躍を見せていることから、シーズンも終盤に差し掛かる中、シティはさらなるタイトル獲得に向けて順調な勢いを維持しているようだ。
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