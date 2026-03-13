ペップ・グアルディオラ監督がついに「月間最優秀監督賞」の不振を脱し、マンチェスター・シティの指揮官として2021年以来となるプレミアリーグの同賞を受賞した

グアルディオラの勝利は、戦術的な流動性と堅固な守備のバランスを見事に保った、ほぼ完璧とも言える2月の活躍に支えられていた。トッテナム・ホットスパーとの引き分けで月をスタートさせた後、グアルディオラはリヴァプール、フラム、ニューカッスル、リーズを相次いで下し、残りの数週間でリーグ最多となる13勝ち点をマンチェスター・シティにもたらした。この目覚ましい勝ち点獲得により、ライバルたちが安定感に苦しむ中、シティは優勝争いの最前線に留まり続けた。

54歳のグアルディオラは、トロフィーを手にするために激しい競争を勝ち抜く必要があったが、最終的に才能豊かな監督候補の中から最有力候補として浮上した。グアルディオラは、キース・アンドリュース（ブレントフォード）、マイケル・キャリック（マンチェスター・ユナイテッド）、アルネ・スロット（リヴァプール）を含む4人の最終候補リストのトップに立った。