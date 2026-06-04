Goal.com
ライブ
Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「ペップ・グアルディオラは『狼少年』だ！」――マンチェスター・シティの監督は「100回」も辞めようとしたが、会長によれば、この伝説的な在任期間は本来4年間しか予定されていなかったという。

ジョゼップ・グアルディオラ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

ペップ・グアルディオラは今シーズン、マンチェスター・シティでの10年に及ぶ伝説的な支配に終止符を打った。彼の退任はシティに衝撃を与えたが、アル・ムバラク会長は、在任中グアルディオラが何度も辞任をほのめかしていたと明かした。

  • 「狼が来たぞ」と叫んだ少年

    アル・ムバラク氏は、世界最高峰の監督を率いる難しさを率直に語った。グアルディオラ監督の情熱的な性格から、エティハド・スタジアムでの続投を断念しかけた場面が何度もあったと明かし、シーズン終了での退任に至った経緯を説明した。

    「この10年、私たちは多くの浮き沈みを経験しました。落ち込んだ時期には、彼は100回ほど辞めたいと思ったでしょう」とアル・ムバラクは語った。「『狼少年』の話のように、ペップが『辞める』と言っても、本当に辞めるわけではありません。その言葉を鵜呑みにせず、彼をうまくマネジメントする必要があります」

    • 広告
  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    ベンチを超えた友情

    会長と監督の絆はシティの成功の基盤であり、プレミアリーグ6回、待望のチャンピオンズリーグなど計17のタイトルをもたらした。アル・ムバラク氏は、深い友情が危機を救ったと語った。

    「彼は監督以上の存在だ。私にとって彼は友人だ。この数年で親しくなり、彼が認めるかは分からないが、私は彼の精神科医でもある。いつも彼を支え、立ち直らせてきた。それが最善だと分かっていたからだ」

  • それが本物だと気づく

    これまで何度も誤報があったが、契約残り1年でグアルディオラが退団を表明したとき、シティ会長は状況が異なることを理解した。2018、2020、2022、2024年と契約延長を重ねてきた55歳の監督も、ついに休息を必要としたのだ。

    会長はこう補足した。「今回は彼も私も、このまま続けるつもりはないと分かっていた。4年、5年と過ごしても、彼はいつも『あとどれくらいだろう』と考えていたのだ。 あとどれくらい？」という思いがあった。その決断は、正しい形で実現されるべきだった。そして、その日が訪れるのは必然だった」

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP

    後継者の選定

    クラブ史上最高のリーダーを失ったシティは、今後を見据え、元アシスタントコーチのエンツォ・マレスカを新監督の最有力候補としている。この交代は大きな転換点だが、アル・ムバラク会長はファンに冷静さを求め、最終決定まで待ってほしいと述べた。

    新監督について会長は「もう少し待ってほしい。まもなく発表する。皆が納得する最高の監督を選んだ」と語った。 