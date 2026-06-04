「ペップ・グアルディオラは『狼少年』だ！」――マンチェスター・シティの監督は「100回」も辞めようとしたが、会長によれば、この伝説的な在任期間は本来4年間しか予定されていなかったという。

アル・ムバラク氏は、世界最高峰の監督を率いる難しさを率直に語った。グアルディオラ監督の情熱的な性格から、エティハド・スタジアムでの続投を断念しかけた場面が何度もあったと明かし、シーズン終了での退任に至った経緯を説明した。

「この10年、私たちは多くの浮き沈みを経験しました。落ち込んだ時期には、彼は100回ほど辞めたいと思ったでしょう」とアル・ムバラクは語った。「『狼少年』の話のように、ペップが『辞める』と言っても、本当に辞めるわけではありません。その言葉を鵜呑みにせず、彼をうまくマネジメントする必要があります」