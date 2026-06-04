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「ペップ・グアルディオラは『狼少年』だ！」――マンチェスター・シティの監督は「100回」も辞めようとしたが、会長によれば、この伝説的な在任期間は本来4年間しか予定されていなかったという。
「狼が来たぞ」と叫んだ少年
アル・ムバラク氏は、世界最高峰の監督を率いる難しさを率直に語った。グアルディオラ監督の情熱的な性格から、エティハド・スタジアムでの続投を断念しかけた場面が何度もあったと明かし、シーズン終了での退任に至った経緯を説明した。
「この10年、私たちは多くの浮き沈みを経験しました。落ち込んだ時期には、彼は100回ほど辞めたいと思ったでしょう」とアル・ムバラクは語った。「『狼少年』の話のように、ペップが『辞める』と言っても、本当に辞めるわけではありません。その言葉を鵜呑みにせず、彼をうまくマネジメントする必要があります」
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ベンチを超えた友情
会長と監督の絆はシティの成功の基盤であり、プレミアリーグ6回、待望のチャンピオンズリーグなど計17のタイトルをもたらした。アル・ムバラク氏は、深い友情が危機を救ったと語った。
「彼は監督以上の存在だ。私にとって彼は友人だ。この数年で親しくなり、彼が認めるかは分からないが、私は彼の精神科医でもある。いつも彼を支え、立ち直らせてきた。それが最善だと分かっていたからだ」
それが本物だと気づく
これまで何度も誤報があったが、契約残り1年でグアルディオラが退団を表明したとき、シティ会長は状況が異なることを理解した。2018、2020、2022、2024年と契約延長を重ねてきた55歳の監督も、ついに休息を必要としたのだ。
会長はこう補足した。「今回は彼も私も、このまま続けるつもりはないと分かっていた。4年、5年と過ごしても、彼はいつも『あとどれくらいだろう』と考えていたのだ。 あとどれくらい？」という思いがあった。その決断は、正しい形で実現されるべきだった。そして、その日が訪れるのは必然だった」
- AFP
後継者の選定
クラブ史上最高のリーダーを失ったシティは、今後を見据え、元アシスタントコーチのエンツォ・マレスカを新監督の最有力候補としている。この交代は大きな転換点だが、アル・ムバラク会長はファンに冷静さを求め、最終決定まで待ってほしいと述べた。
新監督について会長は「もう少し待ってほしい。まもなく発表する。皆が納得する最高の監督を選んだ」と語った。