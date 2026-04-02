最近、2027年までマンチェスター・シティと契約を結んでいるグアルディオラが、早期に退任するという噂が絶えず流れている。

しかし、夏の移籍は極めて可能性が低いと見られる一方、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、イタリアではガットゥーゾの後任探しはすでに本格化しているようだ。

マッシミリアーノ・アッレグリがイタリアサッカー連盟の最有力候補と見られているが、ACミランの監督である彼が、2027年まで契約を結んでいる所属クラブから許可を得られる可能性は低いため、彼の就任もかなり非現実的だ。