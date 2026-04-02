ワールドカップ予選プレーオフでボスニアに劇的な敗北を喫し、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ出場を逃したイタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、解任寸前に追い込まれている。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙は、突如としてペップ・グアルディオラ氏を後任候補の一人として挙げている。
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ペップ・グアルディオラは、マンチェスター・シティ退任後、非常に注目を集める次の一手を打つ可能性がある
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最近、2027年までマンチェスター・シティと契約を結んでいるグアルディオラが、早期に退任するという噂が絶えず流れている。
しかし、夏の移籍は極めて可能性が低いと見られる一方、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、イタリアではガットゥーゾの後任探しはすでに本格化しているようだ。
マッシミリアーノ・アッレグリがイタリアサッカー連盟の最有力候補と見られているが、ACミランの監督である彼が、2027年まで契約を結んでいる所属クラブから許可を得られる可能性は低いため、彼の就任もかなり非現実的だ。
そのため、ロベルト・マンチーニとアントニオ・コンテの争いになるようだ。前者は現在、サウジアラビアのアル・サッドと2028年までの契約を結んでいるが、コンテはナポリと2027年までの契約を結んでいる。
ちなみに、両者にとってこれは代表チームの指揮官としての復帰を意味することになる。コンテは2014年から2016年までイタリア代表監督を務めた。マンチーニは2018年から2023年まで同職に就き、2021年にはイタリアを率いて欧州選手権で優勝を果たしている。