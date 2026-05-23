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ペップ・グアルディオラは、マンチェスター・シティ監督退任の報を聞いたサー・アレックス・ファーガソンが自分宛てに残した音声メッセージの内容を明かした。
マンチェスターの赤いチームによる伝説的なトリビュート
グアルディオラ監督は金曜日、今夏で退任すると正式発表した。10年間でシティに20以上のタイトルをもたらした。マンチェスター・ユナイテッドのファンには元左サイドバックのパトリス・エヴラから「祝うな」と釘を刺されていたが、最大の敬意はレッドデビルズの頂点から示された。
アストン・ヴィラ戦前、グアルディオラは「監督として大きな成功を収められたことを誇りに思う。昨日、サー・アレックス・ファーガソンからメッセージを受け取り、それは最高の賛辞だった」と語った。
- AFP
10年間の圧倒的な強さへの称賛
バルセロナ時代にチャンピオンズリーグ決勝で2度、ファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドを破ったカタルーニャ出身の指揮官は、そのやり取りを明かした。グアルディオラは、ファーガソンから、シティが打ち立てた驚異的な水準を称える連絡を受けたという。
グアルディオラは「彼は私たちの歩んできた道のりと成果を称えてくれた。私にとって大きな意味がある」と語った。両クラブのライバル関係にもかかわらず、2人の相互尊重は変わっていない。グアルディオラはプレミアリーグでの長期成功の指標として、しばしばファーガソンを挙げてきた。
ヨハン・クライフとの比較
グアルディオラは、この機会を利用して、自身に影響を与えた人物について振り返り、ファーガソンと師であるヨハン・クライフを比較した。クライフは、かつての弟子が成し遂げた偉業を目にすることはできなかったが、ペップは、ファーガソンがシティが欧州サッカーの頂点に立つまでの道のりを目の当たりにできたことに感謝している。
「謙遜するつもりはないが、彼はこの国で最高の監督だ」とグアルディオラは続けた。「とても嬉しい。クライフが恋しいが、最高の監督であるサー・アレックスがその瞬間を見届けてくれたことを幸せに思う。もう彼は私たちを『うるさい隣人』と呼ばないだろう。私たちは隣人であり、彼が私たちのプレーを見てくれたことが本当に嬉しい。」
ファーガソンのスコットランド訛りとの格闘
記者会見の和やかなひととき、グアルディオラは連絡がボイスメールで届いたと明かした。親しい間柄ながら、元バルセロナ監督はファーガソンの強い訛りで一部を翻訳する羽目になったと冗談を言った。
「スコットランド訛りは少し難しいんだ」と笑いながら語り、必ず折り返すと約束した。エティハドでの最終戦を前に、マンチェスター・ユナイテッドからのメッセージは、彼がイングランドサッカーに与えた変革を改めて示している。