グアルディオラは、この機会を利用して、自身に影響を与えた人物について振り返り、ファーガソンと師であるヨハン・クライフを比較した。クライフは、かつての弟子が成し遂げた偉業を目にすることはできなかったが、ペップは、ファーガソンがシティが欧州サッカーの頂点に立つまでの道のりを目の当たりにできたことに感謝している。

「謙遜するつもりはないが、彼はこの国で最高の監督だ」とグアルディオラは続けた。「とても嬉しい。クライフが恋しいが、最高の監督であるサー・アレックスがその瞬間を見届けてくれたことを幸せに思う。もう彼は私たちを『うるさい隣人』と呼ばないだろう。私たちは隣人であり、彼が私たちのプレーを見てくれたことが本当に嬉しい。」



