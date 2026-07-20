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ペップ・グアルディオラは、パオロ・マルディーニとレオナルドとの直接会談でイタリア代表監督就任を打診された。
イタリア、グアルディオラを最優先候補に
マルディーニとレオナルドは、空席のイタリア代表監督について話し合うためバルセロナでグアルディオラと会談した。スカイ・スポーツ・イタリアによると、話し合いは週末を通じて続いた可能性がある。
スペインで2人がグアルディオラにイタリア代表監督就任を打診するため現地へ訪れたとする投稿がきっかけで、会談が報じられた。イタリア代表は新監督候補としてグアルディオラを最有力視している。
- AFP
サバティカルがFIGCの計画を複雑にしている
オファーは魅力的だが、最大の障害はグアルディオラがベンチを離れる期間を固く決意している点だ。55歳の彼は休息の必要性をこう語る。「精神的には何も恋しくない。 37歳で監督になり、人生はサッカーに縛られてきた。今はサッカー以外のことを楽しみ、新しい人生を見つけたい」
これからの人生を探っている。自分を大切にするために監督を辞めた。 子どもたちや95歳になっても元気な父ともっと時間を過ごしたい。もう56歳だし、若くない。物事の見方も変わる。新しい段階にまだ慣れないが、順調だ」
イタリアは代替案も視野に入れている
グアルディオラ監督の招聘はイタリアの夢だが、連盟は他候補も探ってきた。マンチーニ氏やピルロ氏も候補に挙がったが、報道ではコンテ氏が新監督で合意したという。
グアルディオラへの関心はイタリアだけではない。イングランド代表が直近のW杯で敗退したため、評論家や元選手たちはトーマス・トゥヘル後任としてグアルディオラを推している。
- (C)Getty Images
アズーリはグアルディオラの決断を待つ
イタリア代表は、3大会連続でワールドカップ出場を逃した責任を取りジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が退任した。後任探しが始まったが、ペップ・グアルディオラ氏が休養から復帰するかどうかは依然不明だ。イタリアサッカー連盟は、彼の意向を見極めつつ他の候補も検討している。
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