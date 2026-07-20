ペップ・グアルディオラは、パオロ・マルディーニとレオナルドとの直接会談でイタリア代表監督就任を打診された。

オファーは魅力的だが、最大の障害はグアルディオラがベンチを離れる期間を固く決意している点だ。55歳の彼は休息の必要性をこう語る。「精神的には何も恋しくない。 37歳で監督になり、人生はサッカーに縛られてきた。今はサッカー以外のことを楽しみ、新しい人生を見つけたい」

これからの人生を探っている。自分を大切にするために監督を辞めた。 子どもたちや95歳になっても元気な父ともっと時間を過ごしたい。もう56歳だし、若くない。物事の見方も変わる。新しい段階にまだ慣れないが、順調だ」



