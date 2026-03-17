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Has Pep lost his magic touchGetty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

ペップ・グアルディオラは魔法の手を失ってしまったのか？　監督の迷走する選手起用により、マンチェスター・シティはシーズンを生き残るための苦戦を強いられている

チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦を控え、マンチェスター・シティがレアル・マドリードに0-3とリードを許している状況では、ペップ・グアルディオラ監督が試合前日にエティハド・スタジアムで、欧州サッカーの王者相手にこの厳しい点差を覆すため、選手たちと戦術の確認を行ったり、激励の言葉をかけたりするだろうと想像したかもしれない。しかし、監督が選手たちに休みを与えるとまでは、誰も想像しなかっただろう。

それにもかかわらず、グアルディオラは月曜日にまさにそれを実行し、彼が他の監督とは一線を画していることを――もはや証明する必要などなかったはずだが――改めて示した。

グアルディオラ独自のサッカー観こそが、彼を史上最も成功したクラブ監督の一人に押し上げた要因だが、プレミアリーグの優勝争いでアーセナルに決定的な差をつけられ、欧州カップ戦出場権を失う危機に瀕しているシティにおいて、過去20年間にわたり指導者の在り方を定義してきたこのカタルーニャ人の采配は、その魔法の手が失われつつある兆候が見られる中、厳しい批判の的となっている。

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    もう考えすぎない……

    スペイン、ドイツ、イングランドでの指揮官時代を通じてチャンピオンズリーグを3度制覇し、リーグタイトルを12回獲得するなど、数え切れないほどのトロフィーを手にしているにもかかわらず、グアルディオラは、特に欧州のビッグマッチにおいて「考えすぎる」という評判に悩まされてきた。彼はこの評判を嫌悪しており、つい先週も自身の采配について「酷評された」と語っていた。

    しかし、それを裏付ける事例は数多く存在する。2014年のバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリード戦で4トップを起用したこと、2020年のリヨン戦で経験の浅いエリック・ガルシアを3バックの一角として先発させたこと、あるいは2021年のチェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝でイルカイ・ギュンドアンを守備的ミッドフィールダーとして起用したことなどがそれだ。 

    シティのファンにとっては安堵すべきことに、グアルディオラの意外な布陣はもはや大きな懸念材料ではなくなったようだ。2023年にシティがクラブ史上初かつ唯一のチャンピオンズリーグ制覇を果たすまでの道のりにおいて、彼の選手起用は極めて一貫しており、マドリードやバイエルンを圧倒し、決勝ではインテルを退けるという見事な成果をもたらした。 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    しかし、古い習慣はなかなか直らない

    2024年の準々決勝でマドリードにPK戦の末に敗れ、大会から姿を消したシティの敗因は不運によるものと言えるかもしれない。一方、昨シーズンに「ロス・メレンゲス」に完敗した原因は、当時のシティの絶不調に加え、キリアン・エムバペの活躍が大きかったと言えるだろう。

    しかし、グアルディオラ監督が戦術的なサプライズを仕掛け、その代償を重く払うという傾向は、先週のレアル・マドリード戦とウェストハム戦において、再び猛威を振るった。

    選手時代、グアルディオラ率いるチームに何度も敗れてきたレアルのアルヴァロ・アルベロア監督は、試合前の記者会見で「シティの監督は常にサプライズを仕掛けている」と語り、翌日の展開を予見していた。 そしてスペインの首都マドリードで、グアルディオラは果敢な攻撃的な布陣を敷いた。それは、シティがこれまでの試合で築き上げてきたものをすべて崩すものであり、ノックアウトステージの第1戦において主導権を握りたいという彼の常套的な意向にも真っ向から反するものだった。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    成功の秘訣を覆す

    グアルディオラ監督は、直近のリーグ戦4試合で共に先発出場していたレイアン・アイト＝ヌリ、マルク・ゲヒ、ルベン・ディアス、マテウス・ヌネスからなる定評のある4バックを起用しなかった。また、2月に6連勝を含む最近の好調な流れの礎を築いてきたニコ・オライリー、ベルナルド・シルバ、ロドリの中盤トリオも解体した。 

    2ヶ月ぶりに左サイドバックに戻ったオライリーは、先制点でフェデリコ・バルベルデに完全に翻弄され、マドリードは得点するたびにシティの広々と開いた中盤を容易に突破した。 グアルディオラ監督は自身の采配ミスを認めようとはせず、試合開始から20分間は自チームが試合を支配していたと指摘するとともに、マドリードは枠内シュートを1本決めただけで得点を挙げたと主張した。実際、ホームチームのシュート数は7本に対し、シティは4本にとどまり、さらにビニシウス・ジュニアは後半にPKを失敗し、事実上この試合を決定づけるチャンスを逃していた。

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    「傲慢」という指摘は的を射ている

    「ベルナベウに我々の存在を強く印象づけたい」というグアルディオラの説明は、傲慢さを感じさせた。 それは、彼が「キャリア最大の失敗」と自ら認めた2014年のバイエルンでの無謀な采配を彷彿とさせるものであり、試合終了直後、ちょうど1年ほど前にスペイン紙『エル・ムンド』に対してファビオ・カペッロが語った痛烈な発言が、ソーシャルメディア上で再び話題になり始めた。 

    「グアルディオラについて私が気に入らない点を知っているか？　彼の傲慢さだ」と、元イングランド代表監督は語った。「彼がマンチェスター・シティで制したチャンピオンズリーグは、決勝戦において彼が奇策を弄さなかった唯一の大会だ。 だが、それ以外の年、マンチェスターでもミュンヘンでも、重要な試合では、彼は常に主役になりたがっていた。彼は物事を変え、作り上げては、『勝ったのは選手たちではなく、俺だ』と言いたがったのだ。そして、その傲慢さが彼にいくつかのチャンピオンズリーグのタイトルを逃させた。彼を尊敬はしているが、私にとっては明白なことだ。」

    シティが、3点以上のビハインドを覆して準々決勝に進出した、大会の現代史においてわずか5チーム目となるチームにならない限り、グアルディオラの傲慢さは、彼にまたしてもチャンピオンズリーグのタイトルを逃させることになるだろう。しかし、ベルナベウでの失策からわずか3日後、この監督はさらに不可解な選手起用を行った。 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    「今こそ、その報いを受けるべきだ」

    欧州サッカー界で最も成功を収めているチームのホームで攻勢に出たグアルディオラ監督は、降格の危機に瀕するウェストハムとのロンドン・スタジアムでの一戦では、試合の主導権を握ることを優先した。 守備重視で知られるヌノ・エスピリト・サント監督率いる相手に対し、シティの指揮官は、狭いスペースでのプレーや密着マーク下でのボールキープ能力に長け、この試合の理想的な起用候補と思われたライアン・シェルキをベンチに置き、再びアントワーヌ・セメニョを先発起用した。 

    グアルディオラは残り30分でシェルキを投入し、さらに3人の攻撃的選手を投入したが、手遅れだった。シティは2試合連続で降格争い中の相手に勝ち点を落とし、優勝争いにおいてアーセナルに9ポイント差をつけられた。ただし、まだ1試合の消化試合を残している。

    今回、グアルディオラは自らの過ちを認めたが、そこには皮肉がにじんでいた。「選手起用は失敗だった。今なら、その起用について激しく批判されても仕方ない。自業自得だ。」

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    エリートの伝統が危機に瀕している

    今後1か月間、シティはレアル・マドリード、カラバオ・カップ決勝でのアーセナル、FAカップ準々決勝のリヴァプール、そして4月18日のアーセナルとの優勝争いの決戦を控えており、グアルディオラ監督はこれ以上、選手起用を誤る余裕はない。ほんの数週間前までは大きな期待が寄せられていたシティのシーズンは、わずか4週間の間に無意味なものへと崩れ去ってしまうかもしれない。 さらに、6月にグアルディオラが退任するとの見方もある中、シティでの素晴らしい10年間を、このような苦い結末で締めくくることになれば、非常に残念な結果となるだろう。

    しかし、今、危機に瀕しているのはクラブのタイトル獲得の望みだけではない。真に一流の戦術家としてのグアルディオラのレガシーもまた、危機に瀕しているのだ。彼は最高の形で引退するに値するが、サプライズを仕掛けずにはいられないという彼の性分が、そのレガシーを汚してしまうリスクがある。

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