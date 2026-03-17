ペップ・グアルディオラは魔法の手を失ってしまったのか？　監督の迷走する選手起用により、マンチェスター・シティはシーズンを生き残るための苦戦を強いられている

「ベルナベウに我々の存在を強く印象づけたい」というグアルディオラの説明は、傲慢さを感じさせた。 それは、彼が「キャリア最大の失敗」と自ら認めた2014年のバイエルンでの無謀な采配を彷彿とさせるものであり、試合終了直後、ちょうど1年ほど前にスペイン紙『エル・ムンド』に対してファビオ・カペッロが語った痛烈な発言が、ソーシャルメディア上で再び話題になり始めた。

「グアルディオラについて私が気に入らない点を知っているか？ 彼の傲慢さだ」と、元イングランド代表監督は語った。「彼がマンチェスター・シティで制したチャンピオンズリーグは、決勝戦において彼が奇策を弄さなかった唯一の大会だ。 だが、それ以外の年、マンチェスターでもミュンヘンでも、重要な試合では、彼は常に主役になりたがっていた。彼は物事を変え、作り上げては、『勝ったのは選手たちではなく、俺だ』と言いたがったのだ。そして、その傲慢さが彼にいくつかのチャンピオンズリーグのタイトルを逃させた。彼を尊敬はしているが、私にとっては明白なことだ。」

シティが、3点以上のビハインドを覆して準々決勝に進出した、大会の現代史においてわずか5チーム目となるチームにならない限り、グアルディオラの傲慢さは、彼にまたしてもチャンピオンズリーグのタイトルを逃させることになるだろう。しかし、ベルナベウでの失策からわずか3日後、この監督はさらに不可解な選手起用を行った。