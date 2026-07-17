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Thomas Tuchel Pep GuardiolaGetty/GOAL
Chris Burton

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ペップ・グアルディオラは飽きていない。イングランド代表はW杯準決勝敗退でトーマス・トゥヘル監督の戦術が疑問視されているが、グアルディオラは解任の急ぎすぎを警告した。

トーマス・トゥヘル
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マンチェスター・シティを離れたペップ・グアルディオラは、まだ監督業から離れた生活に飽きていない。ジョレオン・レスコットはGOALに、トーマス・トゥヘル監督のイングランド代表監督としての将来について軽率な判断をするべきではないと語った。イングランド代表がワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れ、トゥヘル監督は厳しい質問に直面している。

  • 準決勝敗退を受け、トゥヘル監督の戦術に疑問の声

    元チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンの監督トゥヘルは、リオネル・メッシ率いるチームへの戦術を誤った。アトランタでの歴史的な一戦でイングランドはゴードンの先制点後に守勢に回った。

    追加点は狙わず守備を固めたことで、スリー・ライオンズは容易に抑え込まれた。メッシは2アシストでイングランドの60年ぶりタイトル獲得をまたも阻んだ。

    リードを奪った後、彼は追加点よりも守りに重きを置いた。その結果、アルゼンチンの「史上最高の選手（GOAT）」に堅守を破られ、60年ぶりのタイトル獲得はまたもお預けとなった。

    後任候補にはニューカッスルにタイトルをもたらしたエディ・ハウ、またマンチェスター・シティを10年間率いたグアルディオラの名前も挙がる。

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL

    マンチェスター・シティを去ったグアルディオラ、現在無職

    元イングランド代表DFレスコットは、UniBetオンラインカジノとの提携でGOALに語った。ペップが退屈しているとは思わないし、世間の風向きがこんなに早く変わる中で、彼がその職を望むとも思えない。

    トーマス・トゥヘルについては、敗退を悔やむべきだが、すぐに誰かを責めるべきではない。ワールドカップを優勝する“神聖な権利”などない。準決勝で世界王者であり、おそらくサッカー史上最高の選手と対戦した以上、なおさらだ。

    準決勝進出は期待通りで、シード4チームの一角として臨んだ。結果は望ましくなかったが、その夜、ピッチ上で何が起こるかは運次第だった」

  • 今回のニアミスから教訓を得なければならない。

    イングランド代表は「栄光ある敗北」の常連だ。過去60年間、主要大会で何度も痛恨の敗北を経験してきた。ディエゴ・マラドーナからクリスティアーノ・ロナウドまで、PK戦やレッドカード、欧州選手権決勝2大会連続敗退など、スリー・ライオンズは優勝の壁を乗り越えられていない。

    この悔しい結果から学ぶべき最大の教訓を問われた、エバートンとマンチェスター・シティでプレーし代表26試合に出場したレスコットはこう語った。「最大の教訓？ 終わってから言うのは簡単だ。でも『今のやり方を続けろ、うまくいっている』と言える余地はある。

    「我々が得点するまで、ジョーダン・ピックフォードが何本のセーブをしたかは分からないが、得点後はさらに多くのセーブを迫られ、相手はポストを叩く場面もあった。どんな試合でも起こり得ることだ。

    「チームとして失うものが何もない状況――アルゼンチンにとっても同じ――では、彼らは最も刺激的な交代を行い、攻撃的に展開できる。なぜなら、2-0で負けても結果は同じで、敗退が決まるからだ。だから、その時点までは試合は我々に有利に進んでいたが、突然、彼らには失うものがなくなり、我々は押し込まれてしまった。

    「彼らに先制された後も数分は我々が押し込んでいた。ペナルティエリアに追い詰めた時間帯もあった。サッカーではよくあることだが、我々はそれを理解していないのか？ ただ、その状態が長く続き、結局は彼らを止められなかった。」

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  • England Argentina ratings GFXGetty/GOAL

    イングランドの試合日程：ワールドカップ・プレーオフとネーションズリーグ

    イングランドは土曜、フランスとの3位決定戦に臨む。北米遠征で肉体的にも精神的にも消耗したが、何らかの成果を持ち帰ろうと奮闘している。

    公式戦は秋に再開され、9月にはUEFAネーションズリーグが開幕する。初戦でワールドカップ優勝国スペインと当たる可能性もある。その時点でトゥヘル監督がベンチに居るかはまだ不明だ。

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