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ペップ・グアルディオラは飽きていない。イングランド代表はW杯準決勝敗退でトーマス・トゥヘル監督の戦術が疑問視されているが、グアルディオラは解任の急ぎすぎを警告した。
準決勝敗退を受け、トゥヘル監督の戦術に疑問の声
元チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンの監督トゥヘルは、リオネル・メッシ率いるチームへの戦術を誤った。アトランタでの歴史的な一戦でイングランドはゴードンの先制点後に守勢に回った。
追加点は狙わず守備を固めたことで、スリー・ライオンズは容易に抑え込まれた。メッシは2アシストでイングランドの60年ぶりタイトル獲得をまたも阻んだ。
リードを奪った後、彼は追加点よりも守りに重きを置いた。その結果、アルゼンチンの「史上最高の選手（GOAT）」に堅守を破られ、60年ぶりのタイトル獲得はまたもお預けとなった。
後任候補にはニューカッスルにタイトルをもたらしたエディ・ハウ、またマンチェスター・シティを10年間率いたグアルディオラの名前も挙がる。
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マンチェスター・シティを去ったグアルディオラ、現在無職
元イングランド代表DFレスコットは、UniBetオンラインカジノとの提携でGOALに語った。ペップが退屈しているとは思わないし、世間の風向きがこんなに早く変わる中で、彼がその職を望むとも思えない。
トーマス・トゥヘルについては、敗退を悔やむべきだが、すぐに誰かを責めるべきではない。ワールドカップを優勝する“神聖な権利”などない。準決勝で世界王者であり、おそらくサッカー史上最高の選手と対戦した以上、なおさらだ。
準決勝進出は期待通りで、シード4チームの一角として臨んだ。結果は望ましくなかったが、その夜、ピッチ上で何が起こるかは運次第だった」
今回のニアミスから教訓を得なければならない。
イングランド代表は「栄光ある敗北」の常連だ。過去60年間、主要大会で何度も痛恨の敗北を経験してきた。ディエゴ・マラドーナからクリスティアーノ・ロナウドまで、PK戦やレッドカード、欧州選手権決勝2大会連続敗退など、スリー・ライオンズは優勝の壁を乗り越えられていない。
この悔しい結果から学ぶべき最大の教訓を問われた、エバートンとマンチェスター・シティでプレーし代表26試合に出場したレスコットはこう語った。「最大の教訓？ 終わってから言うのは簡単だ。でも『今のやり方を続けろ、うまくいっている』と言える余地はある。
「我々が得点するまで、ジョーダン・ピックフォードが何本のセーブをしたかは分からないが、得点後はさらに多くのセーブを迫られ、相手はポストを叩く場面もあった。どんな試合でも起こり得ることだ。
「チームとして失うものが何もない状況――アルゼンチンにとっても同じ――では、彼らは最も刺激的な交代を行い、攻撃的に展開できる。なぜなら、2-0で負けても結果は同じで、敗退が決まるからだ。だから、その時点までは試合は我々に有利に進んでいたが、突然、彼らには失うものがなくなり、我々は押し込まれてしまった。
「彼らに先制された後も数分は我々が押し込んでいた。ペナルティエリアに追い詰めた時間帯もあった。サッカーではよくあることだが、我々はそれを理解していないのか？ ただ、その状態が長く続き、結局は彼らを止められなかった。」
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イングランドの試合日程：ワールドカップ・プレーオフとネーションズリーグ
イングランドは土曜、フランスとの3位決定戦に臨む。北米遠征で肉体的にも精神的にも消耗したが、何らかの成果を持ち帰ろうと奮闘している。
公式戦は秋に再開され、9月にはUEFAネーションズリーグが開幕する。初戦でワールドカップ優勝国スペインと当たる可能性もある。その時点でトゥヘル監督がベンチに居るかはまだ不明だ。
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