イングランド代表は「栄光ある敗北」の常連だ。過去60年間、主要大会で何度も痛恨の敗北を経験してきた。ディエゴ・マラドーナからクリスティアーノ・ロナウドまで、PK戦やレッドカード、欧州選手権決勝2大会連続敗退など、スリー・ライオンズは優勝の壁を乗り越えられていない。

この悔しい結果から学ぶべき最大の教訓を問われた、エバートンとマンチェスター・シティでプレーし代表26試合に出場したレスコットはこう語った。「最大の教訓？ 終わってから言うのは簡単だ。でも『今のやり方を続けろ、うまくいっている』と言える余地はある。

「我々が得点するまで、ジョーダン・ピックフォードが何本のセーブをしたかは分からないが、得点後はさらに多くのセーブを迫られ、相手はポストを叩く場面もあった。どんな試合でも起こり得ることだ。

「チームとして失うものが何もない状況――アルゼンチンにとっても同じ――では、彼らは最も刺激的な交代を行い、攻撃的に展開できる。なぜなら、2-0で負けても結果は同じで、敗退が決まるからだ。だから、その時点までは試合は我々に有利に進んでいたが、突然、彼らには失うものがなくなり、我々は押し込まれてしまった。

「彼らに先制された後も数分は我々が押し込んでいた。ペナルティエリアに追い詰めた時間帯もあった。サッカーではよくあることだが、我々はそれを理解していないのか？ ただ、その状態が長く続き、結局は彼らを止められなかった。」