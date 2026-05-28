ペップ・グアルディオラは将来、イングランド代表監督になることに意欲的だ。マンチェスター・シティを去る彼はいまだFAにとって「夢の」候補である。

現在、イングランド代表は2025年初頭にガレス・サウスゲート氏の後任として就任したトゥヘル監督の下、安定した体制を維持している。しかしFAは、グアルディオラ氏を招聘できるチャンスが再び訪れるとは限らないと認識している。今後、主要大会後に状況が整えば、オファーを出す可能性はまだ残っている。

talkSPORTに出演したジェイコブスは「サウジアラビアサッカー連盟はいつかグアルディオラを招へいしたいが、彼は依然としてイングランドにとって“夢の監督”だ」と語った。 とはいえ、イングランドが選んだのはトーマス・トゥヘルで、彼は新契約を結び、現在自国開催のユーロに向けてチームを率いている。仮にそれが早期に終了した場合――現時点では兆候はないが――イングランドがグアルディオラにオファーを出しても驚かない。」