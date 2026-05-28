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ペップ・グアルディオラは将来、イングランド代表監督になることに意欲的だ。マンチェスター・シティを去る彼はいまだFAにとって「夢の」候補である。
伝説の任期が終わる
グアルディオラはマンチェスター・シティを率いた歴史に幕を閉じ、20のタイトルと6度のプレミアリーグ制覇を達成した。日曜日に別れを告げた後、彼はバルセロナ退任時と同様に休養に入る見込みだ。
後任のエンツォ・マレスカが準備を進める一方、次なる舞台として代表チーム指揮が有力視されている。
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イングランドの「理想の」候補者
トーマス・トゥヘル監督がユーロ2028までイングランド代表との契約を延長したものの、FAは依然としてグアルディオラ監督を候補筆頭に置いている。talkSPORTに近い情報筋は、マンチェスター・シティを去るグアルディオラ監督が代表監督に「意欲的」と明かした。
移籍情報に詳しいベン・ジェイコブスはtalkSPORTでこう語った。「イングランド代表監督は彼の理想のポストだ。トゥヘルが契約延長したことは承知しているが、長期的に見れば…… 私の感覚では、ペップはいつか代表監督になるだろう。今のところ他の予定はない。プレミアリーグの他クラブを率いる可能性は低く、クロップのように戦略的な役割に就く可能性が高い。シティ・フットボール・グループのクラブ・アンバサダーを務めた後、代表監督の席が空いたら心を動かされるはずだ」
サウジアラビアからの関心
イングランドだけでなく、2034年ワールドカップ開催国サウジアラビアもグアルディオラ代表監督招聘に名乗りを上げている。現在指揮官はゲオルギオス・ドニスだが、サウジアラビアサッカー連盟は長期計画に基づき55歳のグアルディオラ招へいへ本格的に動き出す可能性がある。
この地域に精通するジェイコブスは「サウジアラビアは現実的な選択肢だ。マンチェスター・シティとのつながりがあるUAEも候補に挙げられるが、彼らは長期視点でグアルディオラにアプローチするだろう。今すぐ獲得できなくても慌てない。2034年ワールドカップに向け『彼こそが適任か』を慎重に判断するはずだ」と語る。
- AFP
長期的な見通し
現在、イングランド代表は2025年初頭にガレス・サウスゲート氏の後任として就任したトゥヘル監督の下、安定した体制を維持している。しかしFAは、グアルディオラ氏を招聘できるチャンスが再び訪れるとは限らないと認識している。今後、主要大会後に状況が整えば、オファーを出す可能性はまだ残っている。
talkSPORTに出演したジェイコブスは「サウジアラビアサッカー連盟はいつかグアルディオラを招へいしたいが、彼は依然としてイングランドにとって“夢の監督”だ」と語った。 とはいえ、イングランドが選んだのはトーマス・トゥヘルで、彼は新契約を結び、現在自国開催のユーロに向けてチームを率いている。仮にそれが早期に終了した場合――現時点では兆候はないが――イングランドがグアルディオラにオファーを出しても驚かない。」